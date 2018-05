"El enfoque de género es lo más adecuado para dignificar al hombre y a la mujer"

Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo y próximo cardenal del Perú, sostuvo que el enfoque de género le parece lo más adecuado para dignificar tanto al hombre como a la mujer.

Barreto se refirió en entrevista con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio a sectores que en la sociedad, en la economía, en la política, e incluso en la Iglesia, "que tienen posiciones que responden a intereses de grupo, y cuando los intereses de grupo inciden en el bien común, ahí vienen las distorsiones".

Por otro lado, dijo que la Iglesia tiene principios y valores irrenunciables, y que habla de la dignificación del papel de la mujer en todo campo de acción.

"En ese sentido, tenemos que ser conscientes que no va a ser fácil este enfoque de género, que me parece lo más adecuado para dignificar tanto al varón y a la mujer, cada uno en su propio rol. No porque uno sea varón va a ser mejor, de hecho sin la mujer no hay vida ni sociedad", declaró Barreto.

Finalmente, el arzobispo de Huancayo afirmó que la sociedad ha desplazado el papel de la mujer a un segundo plano, y que los casos de feminicidio revelan que se necesita trabajar al respecto.

"El varón y la mujer fueron creados por Dios en igualdad de circunstancia, pero es la cultura y la sociedad la que ha ido relegando a la mujer en un segundo plano, pero que recientemente hay una apertura muy grande a la participación en la política de la mujer, en la parte económica", dijo.

Pedro Barreto será nombrado el 29 de junio como cardenal del Perú. En diciembre del 2010, fue condecorado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 'Ángel Escobar Jurado' "por su permanente contribución a la defensa de los derechos humanos en el Perú y apoyo decidido a los pobres".

Monseñor Barreto no reemplazará al cardenal Juan Luis Cipriani, informó el Arzobispado de Huancayo.

