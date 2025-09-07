Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

¿Es posible aumentar a 3.300 soles la pensión de maestros jubilados y cesantes? Claves de la nueva ley aprobada por el Congreso
¿Es posible aumentar a 3.300 soles la pensión de maestros jubilados y cesantes? Claves de la nueva ley aprobada por el Congreso

¿Es posible aumentar a 3.300 soles la pensión de maestros jubilados y cesantes? Claves de la nueva ley aprobada por el Congreso

Con 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó el último jueves un dictamen de ley que incrementa las pensiones de los maestros jubilados y cesantes hasta los S/3.300.

