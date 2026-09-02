El pequeño Caetano llevaba más de cuatro años en diálisis hasta que recibió un trasplante. Sin embargo, luego de una grave recaída, debido a una enfermedad preexistente, los médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins lograron preservarle el órgano renal.
El pequeño Caetano llevaba más de cuatro años en diálisis hasta que recibió un trasplante. Sin embargo, luego de una grave recaída, debido a una enfermedad preexistente, los médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins lograron preservarle el órgano renal.
Por Redacción EC

Cuando doña Carolina Rodríguez decidió donar uno de sus riñones a su hijo Caetano, de 14 años de edad, se ponía fin a más de cuatro largos años de agotadoras jornadas de diálisis. Sin embargo, días después del trasplante, el adolescente enfrentó una de las complicaciones más temidas: la reaparición de otra afección renal. El órgano trasplantado estaba en peligro, pero gracias a la rápida respuesta de los especialistas del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud se logró revertir la situación normalizando la función del riñón donado.

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