Tras un proceso electoral que dejó en evidencia las profundas divisiones políticas y sociales que atraviesa el país, Lima es sede del Simposio Internacional de Libertad Religiosa, un encuentro que reúne a especialistas de nueve países para reflexionar sobre uno de los principales desafíos que enfrentan hoy las democracias: reconstruir el diálogo entre personas e instituciones con visiones distintas.

Durante el 4 y 5 de agosto, magistrados, académicos, defensores del pueblo, legisladores y líderes de diversas confesiones religiosas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos intercambiarán experiencias sobre cómo fortalecer la convivencia democrática, proteger los derechos fundamentales y promover el respeto en sociedades cada vez más polarizadas.

El encuentro es organizado por el International Center for Law and Religion Studies (ICLRS), de la J. Reuben Clark Law School de la Brigham Young University (BYU), institución que desde hace más de tres décadas impulsa el estudio de la relación entre el derecho y la religión. Cada año organiza en Provo, Utah (Estados Unidos), uno de los simposios internacionales más importantes sobre libertad religiosa, que reúne a jueces, autoridades públicas, académicos y líderes religiosos de todo el mundo.

Por primera vez, el Perú acoge la edición regional de este encuentro. La agenda incluye una sesión plenaria sobre los desafíos de promover la libertad de religión y de creencias en un mundo polarizado, además de paneles sobre la relación entre el Estado y las comunidades de fe, el diálogo interreligioso y el papel de la libertad religiosa en la construcción de sociedades más pacíficas e inclusivas.

“Vivimos un momento en el que el Perú necesita recuperar la capacidad de dialogar. Las diferencias políticas, culturales o religiosas no deberían alejarnos, sino invitarnos a construir puentes desde el respeto y la dignidad de cada persona. Este simposio busca precisamente generar esos espacios de encuentro, donde la diversidad sea una oportunidad para fortalecer la convivencia y no un motivo de confrontación”, señaló monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y presidente del Consejo Interreligioso del Perú.

La cita congregará a representantes de distintas tradiciones religiosas junto con expertos en derecho constitucional, derechos humanos y políticas públicas, quienes compartirán experiencias regionales sobre cooperación entre el Estado y las comunidades de fe, mecanismos para prevenir la discriminación y estrategias para fortalecer la cohesión social mediante el diálogo interinstitucional.

Asimismo, el programa abordará uno de los debates emergentes de mayor interés internacional: los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial para la libertad de conciencia, la dignidad humana y el ejercicio de las libertades fundamentales, incorporando una perspectiva interdisciplinaria que reunirá a especialistas en derecho, bioética y religión.

Con este encuentro, el Perú se consolida como un espacio regional para el intercambio de experiencias y la promoción de iniciativas orientadas a fortalecer la confianza, el respeto mutuo y la convivencia democrática en América Latina.

SOBRE EL AUTOR