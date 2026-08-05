Expertos intercambiarán experiencias sobre cómo fortalecer la convivencia democrática, proteger los derechos fundamentales y promover el respeto en sociedades cada vez más polarizadas | Foto: Difusión
Expertos intercambiarán experiencias sobre cómo fortalecer la convivencia democrática, proteger los derechos fundamentales y promover el respeto en sociedades cada vez más polarizadas | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Tras un proceso electoral que dejó en evidencia las profundas divisiones políticas y sociales que atraviesa el país, Lima es sede del Simposio Internacional de Libertad Religiosa, un encuentro que reúne a especialistas de nueve países para reflexionar sobre uno de los principales desafíos que enfrentan hoy las democracias: reconstruir el diálogo entre personas e instituciones con visiones distintas.