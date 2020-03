Desde el anuncio del pago del subsidio de 380 soles para las familias más vulnerables para aminorar el impacto económico durante el estado de emergencia nacional, no han cesado las largas colas en las entidades bancarias del país, principalmente en las sedes del Banco de la Nación (BN).

Cientos de adultos mayores se acercaron al banco del Estado a pesar que recién el próximo jueves se habilitará el pago en esta institución

La población beneficiaria con el bono demanda más entidades bancarias que agilicen el desembolso del apoyo económico.

“A pesar de todos los problemas que hemos visto, el 88 % de la gente que tenía que cobrar, cobró. Y esa es una buena cifra. Derriba el mito de que la gente no iba a poder hacerlo porque no sabe cómo hacerlo o no tiene internet”, sostiene la exministra de desarrollo e inclusión social, Carolina Trivelli.

Sugiere que se deberían sumar todas entidades financieras del sistema, “ahora tenemos tres bancos que realizan este pago y mañana se suma uno más, pero en el país tenemos más entidades financieras. Cualquiera que tiene una licencia financiera debería tener la obligación de ayudar en este proceso de pagaduría con lo cual tendríamos menos personas por punto de pago”.

Además de las Cajas Municipales y Rurales, la ex titular del Midis propone que se utilicen los bancos de las tiendas departamento como Falabella, Ripley.

El bono de S/ 380 también está dirigido para los hogares de personas vulnerables que trabajan de forma independiente y viven del día a día. Al respecto, la experta en desarrollo internacional, Carmen Roca menciona que muchos de los beneficiarios que pertenecen al sector informal están empadronados en gremios registrados en los municipios que puede servir para poder efectuar el pago.

“La mayoría de trabajadores de empleo informal están en el quintil uno y dos de ingresos según la encuesta nacional de hogares, eso quiere decir que tienen el ingreso más bajo de todo el país. Puede que no estén en el SISFOH (Sistema de focalización de hogares) pero hoy día viven al diario”, señala.

Algunos registros que puedan ayudar a determinar quiénes pertenecen a este sector vulnerable, menciona la especialista, son los padrones de licencias que brinda las municipalidades para trabajar en la vía pública. Otra forma es por medio de sus asociaciones que además está registrado en Sunarp. Las federaciones de los mercados también es una data importante para conocer cuántas personas necesitan de este bono, entre otros gremios.

Roca sugiere que los agentes que funcionan en farmacias y bodegas que tienen autorización de trabajar durante los días del estado de emergencia pueden colaborar en el pago de este bono extraordinario.

Se recuerda que recién mañana miércoles el Banco de la Nación comenzará a hacer estos pagos en todo el país.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que, además del BN, desde mañana se podrá cobrar en el Banco de Crédito, BBVA, Interbank y Scotiabank a nivel nacional. Durante los primeros dos días solo se hacía el pago en Lima y Callao.

Para saber si su hogar es beneficiario con el bono de s/ 380 del Estado debe revisar con el número de DNI y fecha de nacimiento el portal bono.yomequedoencasa.pe y acercarse a la entidad bancaria asignada con su documento de identidad.

