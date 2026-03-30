Resumen

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La moderación del debate estuvo a cargo de Mario Cortijo, coordinador de proyectos periodísticos de El Comercio, y contó con la participación de Iván Slocovich Pardo, director de Diario Correo.
La moderación del debate estuvo a cargo de Mario Cortijo, coordinador de proyectos periodísticos de El Comercio, y contó con la participación de Iván Slocovich Pardo, director de Diario Correo.
Por Redacción EC

En un contexto en el que el país enfrenta el desafío de mejorar su infraestructura y fortalecer su competitividad, se realizó la mesa técnica ejecutiva “Nueva Carretera Central: sostenibilidad fiscal, competitividad logística y viabilidad social”. Este espacio de diálogo, transmitido en vivo por las redes sociales de Diario El Comercio y Diario Correo, reunió a especialistas de los ámbitos técnico, empresarial, institucional y regional para analizar la urgencia de este proyecto estratégico.