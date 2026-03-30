En un contexto en el que el país enfrenta el desafío de mejorar su infraestructura y fortalecer su competitividad, se realizó la mesa técnica ejecutiva “Nueva Carretera Central: sostenibilidad fiscal, competitividad logística y viabilidad social”. Este espacio de diálogo, transmitido en vivo por las redes sociales de Diario El Comercio y Diario Correo, reunió a especialistas de los ámbitos técnico, empresarial, institucional y regional para analizar la urgencia de este proyecto estratégico.

La Nueva Carretera Central es considerada una obra clave para el cierre de brechas de infraestructura y para la integración efectiva entre la costa, la sierra y la Amazonía. Durante el encuentro, se destacó que este proyecto constituye un eje fundamental para la conexión logística con los puertos del Callao y el nuevo terminal de Chancay. Los especialistas coincidieron en que la obra no solo es una necesidad de transporte, sino una herramienta de desarrollo económico y social para todo el país.

Antonio Castillo, director Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias, resaltó el impacto positivo que tendría la construcción en la reducción de costos logísticos. Según se discutió, la nueva vía potenciará la competitividad de sectores vitales como la minería, la industria y el agro, permitiendo una mejor articulación de los productos peruanos con los mercados nacionales e internacionales. Esto facilitará la consolidación de corredores productivos altamente eficientes.

En el aspecto normativo, se analizó el alcance del proyecto de ley que busca garantizar la continuidad y culminación del saldo de inversión de la obra. Jesús Capcha Carbajal, coordinador de Viabilidad Financiera de la Comisión Multisectorial, y Marisol Moyano Antayhua, asesora de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, explicaron la importancia de establecer mecanismos de sostenibilidad fiscal. El objetivo es asegurar que la ejecución se mantenga dentro de los plazos previstos y respetando las reglas fiscales vigentes.

Por su parte, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, enfatizó que este proyecto es un anhelo esperado por las regiones del centro para dinamizar su economía. La mesa técnica subrayó que la infraestructura generará nuevas inversiones complementarias en la Sierra Central y la Amazonía, promoviendo un modelo de gobernanza que permita la participación de las regiones y del sector productivo en el desarrollo nacional.

La moderación del debate estuvo a cargo de Mario Cortijo, coordinador de proyectos periodísticos de El Comercio, y contó con la participación de Iván Slocovich Pardo, director de Diario Correo. Ambos periodistas facilitaron un diálogo plural donde se abordó la viabilidad institucional y el impacto social de la obra. La transmisión permitió que el público general conociera de primera mano los distintos puntos de vista sobre el financiamiento y los alcances técnicos del proyecto.

Finalmente, los participantes concluyeron que la Nueva Carretera Central representa un paso decisivo hacia la modernización logística del Perú. Al cerrar la sesión, se reafirmó el compromiso de seguir aportando al debate público desde una mirada técnica para asegurar que esta obra estratégica se convierta en una realidad tangible para todos los peruanos. Esta mesa técnica marca un hito en la ruta hacia la sostenibilidad y competitividad del transporte en el país.

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