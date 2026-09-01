PADOMI busca contribuir a la continuidad de los cuidados de los adultos mayores que requieren atención especializada y seguimiento permanente en sus hogares.
PADOMI busca contribuir a la continuidad de los cuidados de los adultos mayores que requieren atención especializada y seguimiento permanente en sus hogares.
Por Redacción EC

Más de 253,136 atenciones en terapia física y rehabilitación brindó el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud a adultos mayores asegurados en lo que va del año, como parte de la atención especializada que reciben en sus propios hogares debido a las dificultades que presentan para trasladarse a un establecimiento de salud.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.