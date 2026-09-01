Más de 253,136 atenciones en terapia física y rehabilitación brindó el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud a adultos mayores asegurados en lo que va del año, como parte de la atención especializada que reciben en sus propios hogares debido a las dificultades que presentan para trasladarse a un establecimiento de salud.

El servicio cuenta actualmente con 86 profesionales que realizan evaluaciones funcionales y desarrollan terapias orientadas a mantener o recuperar las capacidades físicas de los pacientes, prevenir complicaciones y favorecer su autonomía.

PADOMI busca contribuir a la continuidad de los cuidados de los adultos mayores que requieren atención especializada y seguimiento permanente en sus hogares.

La gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, Dra. María Emilia Isabel Hernández Vizarreta, explicó que las sesiones se adaptan a las condiciones y necesidades de cada paciente e incluyen técnicas manuales, estiramientos, ejercicios de coordinación y equilibrio, así como el uso de dispositivos de facilitación.

A ello se suman procedimientos como la electroterapia y la aplicación de compresas frías o calientes, de acuerdo con el diagnóstico y la indicación de cada caso.

“Las sesiones varían según el estado del paciente, dependiendo de sus capacidades físicas, nivel de fatiga y motivación”, explicó la funcionaria.

La atención domiciliaria busca contribuir a la recuperación y mantenimiento de las capacidades funcionales de los adultos mayores, además de prevenir problemas asociados a la pérdida de movilidad. En ese sentido, las terapias permiten reducir el dolor, prevenir la rigidez articular y la pérdida de masa muscular, fortalecer el sistema neuromuscular y disminuir el riesgo de caídas.

El acompañamiento también tiene un impacto en el bienestar emocional de los pacientes, al brindarles mayor seguridad para desenvolverse en sus actividades cotidianas y favorecer la recuperación de su independencia.

Reconocimiento a tecnólogos médicos

En el marco del Día del Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación, que se conmemora cada 1 de setiembre, EsSalud destacó la labor de los profesionales que forman parte del Padomi y que brindan atención especializada a los adultos mayores en sus domicilios.

La institución resaltó su vocación de servicio y el acompañamiento que ofrecen a los asegurados durante sus procesos de recuperación, especialmente a aquellos con mayores dificultades para desplazarse.

Fortalecen capacidades de profesionales de Padomi

Como parte de las acciones para fortalecer este servicio, la Subgerencia de Atención Domiciliaria Padomi organiza el Curso de Actualización Tecnólogos Médicos Padomi, que se desarrolla este 1 de setiembre en el auditorio principal del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud.

La actividad busca actualizar los conocimientos de los profesionales y promover el intercambio de experiencias para fortalecer las intervenciones de terapia física y rehabilitación que se realizan en los domicilios.

Con estas acciones, Padomi busca contribuir a la continuidad de los cuidados de los adultos mayores que requieren atención especializada y seguimiento permanente en sus hogares.

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