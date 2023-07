En la quincena de junio, la exministra de salud acudió al Congreso de la República para responder las críticas a su gestión y, antes de ser censurada, renunció a su cargo. Cuatro semanas después, vuelve a un cargo de confianza. La designación a EsSalud fue oficializada mediante Resolución Suprema Nº 017-2023-TR publicada en El Peruano.

Sin embargo, el nombramiento de la nueva presidenta ejecutiva del seguro social ha sido polémico y ha levantado una ola de críticas hacia ella y el Ejecutivo. Exministros y representantes del Colegio Médico aseguraron que “no entienden” la decisión. Además, los diversos sindicatos de EsSalud se han pronunciado en contra de Rosa Gutiérrez.

Recordemos que durante la gestión de la exministra, la epidemia de dengue llegó a picos históricos de contagiados. Las gobiernos regionales en las zonas más afectadas, al norte del país, mostraron su descontento ante la falta de liderazgo y trabajo intersectorial de la titular. Además, dos de sus últimas visitas a Piura fueron bastante polémicas luego de que se publicara un video donde la ministra quería que se le hagan fotos “en acción”.

Cifras de dengue… Hasta el 12 de julio, el Minsa registraba 198.070 casos de dengue y 338 fallecidos a nivel nacional. Siendo Piura la región con más casos.

Sindicatos de EsSalud en contra de la designación

El Secretario General y el Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) rechazó a la nueva presidenta “por no tener el perfil para ocupar un cargo de esta naturaleza que demanda una alta responsabilidad. Así como también, haber tenido una desastrosa gestión en el Ministerio de Salud”, indicaron.

Por otro lado, expresaron que el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y la Presidenta de la República son los responsables de la designación y “no han tenido en consideración sus antecedentes e incapacidad para cumplir cargos de funciones públicas”. Añadieron que propondrán que la designación del presidente ejecutivo se realice a través del Congreso de la República.

El Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (Sinesss) también se sumó al rechazo. “La designación del presidente ejecutivo debe reunir idoneidad y competencia para sacar del marasmo institucional en la que se encuentra, con desabastecimiento de medicamentos, embalse de cirugías y consultas externas (...) Se requiere de un presidente idóneo y competente que garantice eficiencia, transparencia y buenos resultados”, expresaron.

Virginia Baffigo, ex presidenta ejecutiva de la Seguridad Social, comentó a este Diario que es sorprendente la designación dados los antecedentes. Además, sostuvo que EsSalud se puede asimilar una empresa muy grande donde se debe saber lidiar con muchos sectores y personas; por eso, “[la presidenta] tiene que ser un líder que despierte el respeto de las personas, un respeto basado en su trayectoria profesional, marcado por la integridad”, declaró.

Resaltó que “ EsSalud se puede tornar ingobernable cuando no existe acercamiento respetuoso a los demás. La personalidad de la doctora no la va a ayudar mucho a tender puentes”.

Colegio Médico y exministros sobre el nombramiento

El exministro de salud Víctor Zamora explicó que esta decisión demuestra el “agotamiento de la capacidad de respuesta del Ejecutivo para reclutar profesionales de mejor calibre”. Sostuvo que su gestión no solo tuvo errores en la lucha contra el dengue, sino una pobre ejecución presupuestal en medicamentos e infraestructura y así como presupuestos asignados.

Por su parte, el también exministro Hernando Cevallos comentó que no hay explicación para esta designación, teniendo en cuenta los antecedentes cercanos de Gutiérrez. Agregó que uno de los elementos fundamentales para el puesto de presidente de EsSalud es haber mostrado eficiencia y capacidad de concertación, dos puntos que la ex ministra no ha mostrado en su gestión.

“La experiencia que hemos tenido frente al sector salud es que ante un sistema en crisis, como es el Minsa - y también EsSalud -, la respuesta de la doctora Gutiérrez no ha sido para nada eficiente”, sostuvo Cevallos.

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, también compartió su sorpresa ante esta decisión “inoportuna”. Explicó a Canal N que Gutiérrez tiene la especialidad de gestión, pero no se tiene mayor información de que haya tenido una responsabilidad dentro del seguro y este es un espacio totalmente diferente al Minsa.

“Insistimos en que en las entidades debe haber meritocracia, personas que son del sistema y que trabajen porque conocen mejor”, dijo.

Desde Piura… Christian Requena, Decano del Colegio Médico de Piura Requena recordó que, debido a la epidemia del dengue, el Colegio Médico de Piura se había mostrado en contra de su gestión, pues había falta de liderazgo, falta de respuesta intersectorial e intergubernamental. Por eso, no queda claro por qué han designado a la exministra Gutiérrez a EsSalud. "No mostraba las características adecuadas para lo que se necesitaba en el Minsa. [El cargo en EsSalud] parecería que es un premio, se ruletean los cargos", indicó a El Comercio.

Ejecutivo defiende la designación

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela, defendió la decisión de nombrar a Rosa Gutiérrez como nueva presidenta ejecutiva en reemplazo de Aurelio Orellana. Valera consideró que era “necesario” un cambio en la dirección de EsSalud y por ello se hizo una evaluación a posibles postulantes.

“Al final tuvimos que tomar esta decisión y pesó en esta la experiencia que tiene la doctora Rosa Gutiérrez. Nuestra lectura es distinta. Ella no fue censurada, tuvo que renunciar, efectivamente, porque hubo un problema en la política del dengue que tiene lecturas distintas”, indicó el ministro de Trabajo.

Además… Sobre ex presidente de EsSalud Aurelio Orellana es investigado por el Ministerio Público por el pago de S/41 millones que el seguro social hizo a Aionia Technology Corporation S.A.C. en 2020 para la compra de pruebas rápidas de Covid-19.

Remarcó el trabajo de la ex ministra para destrabar procesos en hospitales: “Rosa Gutiérrez es una gestora profesional, pesó también que ella pudo destrabar 17 hospitales que estaban trabados en los últimos 15 años. Pesa en ella su capacidad para haber atendido a cerca de 70 mil pacientes durante sus seis meses de gestión”.

En esa misma línea, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, indicó a RPP la capacidad de Gutiérrez para destrabar proyectos. “En EsSalud, hay mucha gente que está descontenta porque esperan mucho para citas, esperan mucho para operaciones; y si en algo ha avanzado realmente Rosa Gutiérrez en su gestión en el Ministerio (de Salud) es en destrabar proyectos, en agilizar procesos”, dijo.