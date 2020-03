Decretado el Estado de Emergencia para frenar el avance del coronavirus , ayer cientos de turistas de diferentes nacionalidades batallaban por adquirir un boleto de avión en el aeropuerto de Cusco . Sin embargo, la mayoría quedó varado, situación que los ha dejado en abandono por haberse truncado sus planes en Cusco y además por no contar con los recursos necesarios para quedarse otros 15 días más.

Julio Hancco, prefecto de Cusco refirió que ayer por la noche alrededor de 190 turistas lograron salir de Cusco a Lima en un avión tipo chárter. Según refirió las embajadas de los diferentes países realizan gestiones a través de Relaciones Exteriores y Prefectura que busquen implementar vuelos de apoyo humanitario para transportar a aquellos que necesitan salir del país, específicamente de Cusco.

El presidente de la Cámara Regional de Turismo (Cartuc), Carlos Milla señaló que existen establecimientos y miembros de la Red de Protección al Turista que están brindando alojamiento a turistas, algunos de manera gratuita, sin embargo, aún no se conoce el registro real de extranjeros perjudicados por el Estado de Emergencia. Milla instó a la solidaridad a la ciudadanía cusqueña para las personas que se ven desprotegidas por la disposición del Gobierno.

La mayoría de los hospedajes se mantienen a puertas cerradas, sin embargo, hay extranjeros que prefirieron acatar la medida, en otros casos, una pareja de esposos franceses decidió pasar la cuarentena en el campo y viajar al Nevado Ausangate

Al no haber un número oficial de extranjeros perjudicados, el prefecto cusqueño señaló que se captará a extranjeros que necesiten salir del país para empadronarlos y gestionar su retorno.

Por su parte, otro grupo afectado es el de los ciudadanos de provincias que no lograron viajar. Esta mañana muchos de ellos esperaron en los terminales terrestres, con la esperanza de encontrar alguna movilidad que los lleve a sus provincias.

“Llegamos de Arequipa pero somos de Quillabamba, para ir allí son otras cinco horas de viaje, y no podemos ir, las empresas se aprovechan, nos han cobrado 150 soles el pasaje a Cusco, esto es un abuso, el gobierno hizo mal, nos debieron dar un plazo de 72 horas para retornar a nuestros lugares” refirió Justino Yucra.

En tanto otro ciudadano procedente de Lima también contó su situación

“No hay cómo salir de Cusco, yo venía de Lima a Puerto Maldonado no tengo opciones ni para irme a Puerto ni para regresar a Lima, no tenemos familias en Cusco, no tenemos dinero para estar aquí, nos deben dar las facilidades para solucionar nuestra situación” refirió un ciudadano limeño

Como él muchos piden una autorización especial en el trasporte terrestre para que los retornen a sus lugares.

En el terrapuerto cusqueño, durante la mañana y horas de la tarde se registraron llegadas de buses procedentes de Arequipa y Lima, en tanto las brigadas de Salud realizaron el control de salud de cada pasajero.

“Decepcionado por la gente que sigue transitando, algunos autos siguen circulando, a todo carro que pase, incluyendo los buses se le interviene para hacer un control, tomando la temperatura, preguntando signos de alarma para detectar posibles casos de coronavirus” refirió el Dr. Edson Salazar Vivanco del Centro de Salud de Wanchaq.

El jefe de la VII Macro región Policial, general Víctor Patiño, refirió que en reunión multisectorial se definirá las acciones de apoyo a ciudadanos locales, nacionales y extranjeros varados en Cusco.

Con la colaboración de Melissa Valdivia

