Estados Unidos exige respuestas por cambios en el Osinfor

La decisión del Gobierno peruano de trasladar el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente (Minam) generó, por primera vez, que Estados Unidos formule oficialmente consultas al Perú respecto a una posible violación de compromisos forestales. Ello, en virtud al Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. (conocido como TLC), en el capítulo relacionado a la lucha contra la tala ilegal.

“Al tomar este paso [el traslado del Osinfor] sin precedentes, la administración Trump deja en claro que toma en serio el monitoreo y la aplicación de los acuerdos comerciales de los Estados Unidos, incluidas las obligaciones para fortalecer la gobernanza del sector forestal”, dijo el representante comercial de EE.UU. Robert Lighthizer, según un comunicado oficial difundido ayer por el gobierno estadounidense.

Lighthizer añadió que, desde su creación (en el marco de la implementación del acuerdo comercial entre Perú-EE.UU.), el Osinfor ha tenido un papel “fundamental” en la detección y combate de la tala ilegal en el Perú.



Según dijo, les preocupa la decisión del Gobierno peruano de adscribirlo al Minam, debido a que su independencia “está amenazada”.



“Insto a Perú a cumplir con sus obligaciones y restablecer la autonomía e independencia de Osinfor, tal como lo exige el Acuerdo de Promoción Comercial”, dijo el funcionario.

—Posibles sanciones—



Previamente, en una carta del 21 de diciembre, publicada ayer por la Associated Press (AP), Robert Lighthizer había calificado de “inaceptable” el traslado de Osinfor al Minam. En ese momento informó que EE.UU. explicó su postura al Perú y que, de no revertirse la situación, solicitaría una reunión para consultas formales.



Esa carta fue una respuesta al representante demócrata Richard E. Neal, quien junto a otros 15 integrantes de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que él preside, exhortó a Lighthizer a exigir al Perú que deje sin efecto el cambio de adscripción de Osinfor.

Según indican en la carta, esta fue la última de una serie de acciones tomadas por nuestro país para “socavar” compromisos ambientales.



En la carta dirigida a Neal, Lighthizer expresó además que coincidía plenamente con sus preocupaciones.



“Solicitaré consultas conforme al artículo 18 del Acuerdo de Promoción Comercial de Estados Unidos-Perú y tomaré todas las medidas necesarias para garantizar que el Perú cumpla con sus obligaciones en virtud de este acuerdo y que Osinfor siga siendo independiente y agencia separada”, respondió Lighthizer en la misiva citada por AP.

El inicio de este procedimiento, oficializado ayer, podría eventualmente llevar a la aplicación de sanciones contra el Perú, al amparo de lo estipulado en el TLC.



Este Diario solicitó ayer una entrevista al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (ente rector del TLC) para conocer su postura. Este sector respondió escuetamente por escrito, asegurando que el Perú es “respetuoso de sus compromisos comerciales internacionales” y que el cambio del Osinfor “se ha dado garantizando su independencia (...) Ambos gobiernos vienen manteniendo contacto sobre esta materia a través de canales oficiales”.



Carlos Posada, ex viceministro de Comercio Exterior, precisó que tras el pedido de consultas habrá un proceso para verificar si existió o no vulneración de los acuerdos. Si el tema no se resuelve a esa instancia, se pasa a una etapa de solución de controversia de tratados, y en caso extremo a la imposición de sanciones o la suspensión de beneficios.