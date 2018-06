Durante una asamblea realizada el pasado 26 de mayo, el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep anunció la convocatoria de una nueva huelga docente a partir del 18 de junio. Esta facción del gremio magisterial es liderada por Pedro Castillo, quien condujo la última etapa de las protestas del 2017.



Pero no es el único grupo sindical de los maestros: además de este comité, existe el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Regional (Suter) del Cusco, presidido por Ernesto Meza Tica, que congrega a otras 10 regiones; y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), cuyo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es representado por Alfredo Velásquez. Estos dos grupos han rechazado la paralización anunciada.



Cabe decir que la facción de Castillo no ha sido legitimada por el Estado peruano, ya que este reconocimiento solo lo ha obtenido el CEN del Sutep. De allí que exista una pugna entre los tres colectivos sindicales por el liderazgo del magisterio.

−Pliego de reclamos−

El Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep acordó, a través de un documento, que la huelga nacional será indefinida en todo el país a partir de las 00:00 horas del próximo lunes. Esto, hasta que el Ministerio de Educación (Minedu) cumpla con resolver su pliego de reclamos.



Entre las exigencias de la facción de Castillo al Ejecutivo están:



1. Defensa de la educación pública y gratuita. "Contra de la privatización de las instituciones educativas a través de las asociaciones público privadas (APP), obras por impuestos, jornada escolar completa (JEC) y racionalización".



2. Derogatoria de la Ley General de Educación (N°28044), y de la Ley de Reforma Magisterial (N°29944) y su modificatoria (N°30541). Esto, como "rechazo a las evaluaciones punitivas de evaluación de desempeño laboral que busca el despido masivo de los maestros. Reposición de maestros despedidos y reposición de directores destituidos a su cargo".



3. Derogatoria de la Ley N°30328. "Aumento de sueldos y salarios para maestros contratados, equivalente a 1 UIT (hoy en S/4.150). Nombramiento con estabilidad laboral reconociendo sus años de servicio".



4. Aumento real de sueldos pensionables equivalente a 1 UIT. "Incremento de sueldos y pensiones para maestros cesantes y jubilados, auxiliares de educación y personal administrativo".



5. Pago de la deuda social "sin necesidad de judicializarla".



6. Homologación de pagos "por encargatura de dirección y cargos jerárquicos equivalentes a los directores designados".



7. Cambio curricular "orientado al desarrollo científico, tecnológico, económico, social y cultural del país, con la participación de la comunidad educativa, garantizando la alimentación de nuestros estudiantes en todos los niveles".

Este es el documento que suscribió la facción de Pedro Castillo para oficializar su pliego de reclamos ante la huelga indefinida del 18 de junio.

−Exigencia principal−

En diálogo reciente con El Comercio, Pedro Castillo aclaró que ninguno de los reclamos incluidos en dicho pliego podrá realizarse si el Ejecutivo no concreta su reclamo principal: aumentar "de manera sustancial y responsable" el presupuesto del sector Educación al 2021, a fin de que represente el 6% del PBI.



“No creemos que el Gobierno lo resolverá con una varita mágica. Proponemos la elaboración de un cronograma para llegar a ese 6%, con fechas y montos establecidos”, dijo el dirigente. Este año, el Gobierno dispuso un presupuesto inicial de S/14.232 millones para el sector Educación, es decir, un 13% menos que en el 2017.



En tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que, a la fecha, el Perú invierte el 3,7% de su PBI en educación, por lo que aún se está lejos de la meta planteada por esta facción del gremio magisterial.

−Habrán descuentos−

El 4 de junio, Castillo fue recibido por el ministro de Educación, Daniel Alfaro, quien lo invitó para iniciar un diálogo y evitar así el inicio de la huelga indefinida. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo tras el encuentro.



“Ellos exigían otros temas: por ejemplo, la derogación de la Ley de Reforma Magisterial, que encapsula toda la meritocracia de nuestra escuela. También pedían que no se haga la evaluación del desempeño docente”, precisó el ministro. Agregó que el gremio de Castillo le solicitó que su despacho firmara un acta donde los reconociera como un gremio formal, el cual no fue suscrito.



Pese al desencuentro, el titular del Minedu defendió el diálogo: “La idea es resolver esto en la mesa, no en las calles”. Por su parte, Pedro Castillo señaló que el sector “no tiene voluntad ni capacidad” para resolver el problema, por lo que “todo está listo” para la huelga.



El sector Educación recordó hoy que "viene cumpliendo" con los compromisos asumidos con el gremio docente tras la huelga del 2017. Entre ellos, el aumento del piso salarial (sueldo mínimo) de los maestros a S/2.000, así como el pago de la deuda social de más de 20 mil profesores, para lo cual ha destinado unos S/200 millones.



Alfaro reiteró que se aplicarán descuentos a los docentes que acaten la paralización desde este lunes. Asimismo, dijo que el Minedu reemplazará temporalmente a quienes no asistan a las aulas para que así no se pierdan horas de clase, ni se afecte el año escolar 2018.