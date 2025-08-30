Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

“Estoy amenazado de muerte”: Mario Urbina y el hallazgo de un ave de 20 millones de años que evidencia la amenaza sobre Ocucaje
Esta debería ser una historia feliz. En el desierto de Ocucaje (Ica), Mario Urbina, el paleontólogo peruano que ha desentrañado como nadie la historial fósil del Perú, encontró los restos de un ave marina de 20 millones de años. Es un hallazgo extraordinario porque se trata de un esqueleto perfectamente conservado, casi un milagro. Lo malo: la cuna de este hallazgo sufre la presión ilegal de invasiones que avanzan sin control mientras Urbina trabaja entre amenazas.

