Evita las multas: verifica si debes actualizar tu dirección en Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha realizado la elaboración del padrón electoral con miras a las elecciones municipales y regionales del 2018, documento que espera garantizar que sean los vecinos residentes en el distrito quienes ejerzan su voto durante los próximos comicios locales.

En ese sentido, Piero Corvetto, gerente de Registro Electoral del Reniec, indicó en entrevista con El Comercio que hay mejoras sustanciales en el resultado del padrón. Una de ellas es que desde agosto del 2015, cuando cambió la norma y permitió al Reniec realizar las verificaciones, no han tenido denuncias de 'golondrinaje' ni actos de violencia.

Para este proceso se visitaron 151 distritos y se han realizado más de 99 mil visitas. Como resultado, casi 48 mil peruanos se encuentran en situación de 'observados'.

-¿Por qué se deben actualizar los datos?-

Los ciudadanos observados tienen 15 días para demostrar su domicilio ante el Reniec o, caso contrario, serán retrotraídos. Es decir, si el Reniec realizó la visita de verificación y la persona no reside donde había indicado o la dirección no existe, el organismo no dará por válida esta dirección y la persona será retrotraída a su dirección anterior. "Usted tiene que votar donde vive", comentó el funcionario en el ámbito electoral.

Una de las consecuencia en el ámbito registral es, indicó Corvetto, que estas personas "van a ser observadas en nuestro registro. Toda consulta que haga, entidad pública o privada con convenio con Reniec, va a ver que la dirección de ese ciudadano es observada. Por tanto, ese ciudadano no reside donde declaró. Las entidades financieras u otras podrán darse cuenta de que la información de ese ciudadano no es válida y podrá tener alguna consecuencia en ese ámbito", precisó Corvetto.

-Multas-

Las personas que no cotejen la información serán multadas con S/11,90. Sin embargo, esta multa no sería la única.

-El paso a paso-

Para los ciudadanos que consideren que Reniec no ha realizado la verificación correcta, deberán presentar un certificado domiciliario notarial o emitido por un juez de paz en donde se indique que reside donde ha declarado, y que esa residencia sea en el distrito en el cual fue observado.

Esta información puede ser llevada a cualquiera de los 400 puntos de atención a nivel nacional.

-Plazos-

15 días hábiles a partir del 18 de diciembre del 2017 en el caso de las personas de Lima y Callao.

En el caso del interior del país, a partir de 28 de diciembre los ciudadanos tienen 10 días hábiles para demostrar la información.

Hasta el momento de la entrevista, solo una persona había presentado su rectificación.

-Segunda etapa-

Luego de esta primera etapa, Reniec publicará una segunda lista que muestre a quienes no hayan rectificado sus direcciones tras esta primera notificación administrativa.

Al final del proceso, realizarán una publicación previa a la aprobación del padrón electoral o inmediatamente después (primeras semanas de marzo), en donde se comunicará públicamente a los ciudadanos retrotraídos y serán multados en ese momento, precisó Corvetto.

