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Resumen

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“Por la revancha.” Ese es el lema de campaña de José Nenil Medina Guerrero, exalcalde distrital de Anguía (ubicado en la provincia de Chota, Cajamarca), quien pasó 30 meses en una celda del penal Ancón II. El señalado por la fiscalía como “lugarteniente” de Pedro Castillo, hoy busca llegar al Gobierno Regional de Cajamarca con Juntos por el Perú (JPP), el partido de Roberto Sánchez.

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