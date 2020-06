Hoy a través de la resolución suprema 002-2020- Minagri, el Ministerio de Agricultura y Riego dio por concluida la gestión de Luis Alberto Gonzales-Zúñiga como director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Este ejercía el cargo desde enero del 2019.

En diálogo con este Diario, el ahora exfuncionario de Serfor señaló que no había sido notificado sobre esta decisión y se enteró a través del diario oficial El Peruano.

“(Estoy) sorprendido por este hecho, tengo cerca de año y medio trabajando en Serfor y nos hemos decidido enfrentar a muchos intereses políticos y económicos que hay sobre todo en el sector forestal, como la tala ilegal, tráfico de tierra, minería ilegal y el tráfico ilícito de la fauna silvestre, pero sin luchar contra esos delitos es imposible avanzar, desafortunadamente desde un inicio no he sentido el acompañamiento del Ministerio de Agricultura”, mencionó.

La misma resolución firmada por el Presidente Martín Vizcarra y el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, encarga la dirección de Serfor al Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego, Carlos Ynga La Plata, mientras se nombre al nuevo jefe.

“Lamento muchísimo que sea el presidente de la República quien firme esta resolución porque nunca me he reunido con él, nunca he tenido la oportunidad de informarle las cosas que estamos haciendo. Me da la impresión de que ha sido sorprendido”, indica Gonzales-Zúñiga, quien asumió el cargo por concurso público por cinco años.

Es importante señalar que dentro de Serfor existe un consejo directivo conformado por representantes del sector privado, organizaciones nativas, universidades, organizaciones sociales, de las municipalidades y la sociedad civil, quienes tienen que ser consultados sobre este tipo de decisiones.

“Yo he sido seleccionado en un concurso por cinco años y se tendría que demostrar alguna falta grave, se abra un proceso de investigación y se ponga a disposición del consejo directivo, pero ese consejo nunca ha sido consultado. Me da muchísima pena, es totalmente arbitrario”, puntualizó el exjefe de Serfor.

