Expertos cuestionan nuevo sistema de calificación escolar

A fines de enero, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que, a partir de este año, se implementará en las escuelas públicas y privadas del país una nueva escala de calificaciones basada en letras, la cual reemplazará a la escala numérica vigesimal (con valores del 0 al 20).

Aunque el sistema de evaluación por letras ya se venía aplicando con un formato diferente en los niveles de inicial y primaria, desde el 2019 se verá reflejado en las libretas de notas de los alumnos de secundaria, según el titular del Minedu, Daniel Alfaro, y la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer.

— Primeros alcances —

¿Pero en qué consiste esta nueva escala de letras? A diferencia de la numeración del 0 al 20, ahora la calificación escolar tendrá cuatro niveles: LMS (Logro muy satisfactorio), LS (Logro satisfactorio), LB (Logro básico) y LI (Logro inicial). Aunque el ministerio aún no ha precisado su equivalencia con el sistema vigesimal, señaló que se tomará la calificación LB (Logro básico) como punto de corte, por lo que desde ese nivel en adelante podría considerarse “aprobado”.

En diálogo con RPP, Helfer dijo que la nueva escala de letras responde a la propuesta del Currículo Nacional de Educación Básica, vigente desde el 2017, que busca desarrollar 31 competencias en los alumnos. “La idea no es calificar a los alumnos como buenos, regulares o malos, sino que se quiere enfocar en qué nivel de logro se encuentra su competencia”, agregó.

Según Helfer, durante los primeros días de este mes sería publicada la norma con todos los detalles y variantes del nuevo sistema. Sin embargo, a la fecha el Minedu no ha emitido ninguna resolución que lo oficialice. El Comercio buscó durante varios días al ministerio, pero no hubo respuesta.

— Críticas al sector —

Ante los cuestionamientos recibidos en los últimos días, el ministro Alfaro anunció el viernes que el nuevo sistema de calificación “se implementará en secundaria de manera gradual”. “Estamos todavía en un proceso de elaboración de la norma y recogiendo todas las inquietudes de la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, el ministro informó que hasta el 22 de febrero se capacitará a 220 especialistas de las unidades de gestión educativa local (UGEL) sobre la escala de letras, a fin de que a través de estos “se llegue a los 90 mil profesores de secundaria de la educación pública”.

El presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), Bruno Espinoza, explicó que el concepto detrás del modelo de evaluación por competencias es pertinente, pero anunciar su aplicación a solo semanas del inicio del año escolar “ha generado incertidumbre”. “El Minedu puede aplicarlo de manera gradual, pero ya debería precisar en qué grados de secundaria se hará”, dijo.

En tanto, el secretario general del Sutep, Alfredo Velásquez, dijo que el Minedu debería postergar la implementación del nuevo sistema de evaluación hasta el 2020, ya que el magisterio aún requiere de un proceso de sensibilización y actualización sobre el tema. “El ministerio está demostrando improvisación”, añadió.

-Critican el apuro del Minedu-

César Guadalupe, Presidente del Consejo Nacional de Educación;

Marilú Martens, ex ministra de Educación; y Idel Vexler, ex ministro de Educación, cuestionan nuevo sistema de calificación escolar.

1. ¿Es pertinente cambiar el sistema vigesimal de notas por una escala de letras a puertas del año escolar 2019?



CG: Veamos: primero, la escala de letras representa mejor en qué medida el alumno ha alcanzado la expectativa de aprendizaje plasmada en el currículo; segundo, aún no se emite ninguna norma y eso habla de una mala temporalidad.



MM: No, porque el debate se ha centrado en las etiquetas que se van a utilizar: si es una nota 20, o un LMS, o un AD. Sin embargo, no se ha enfocado el tema de fondo: un cambio de paradigma en la apreciación de los logros de cada estudiante.



IV: No, ya que lamentablemente el Minedu ha anunciado esto sin siquiera tener una norma legal que ampare el nuevo sistema. Tampoco se puede capacitar a ningún maestro al respecto porque ni siquiera se tiene el marco legal y técnico emitido.



2. ¿Qué debería hacer el Minedu para que la implementación del nuevo sistema sea más adecuada?



CG: Sería más adecuado que se implemente gradualmente; empezar por el primer grado de secundaria y así sucesivamente. Para simplificar el proceso, también sería mejor que se siga utilizando la escala de letras de inicial y primaria (AD, A, B, C), en lugar de las propuestas.



MM: En principio, mantener la escala de letras vigente (AD, A, B, C). Es importante que, si el Minedu busca un cambio, este no parta por tener un sistema de evaluación propio, sino uno estandarizado. Será inviable convalidar la escala planteada (LMS, LS, LB, LI) en otros países.



IV: Espero que si el Minedu decide implementar la nueva escala este año lo haga, como máximo, en el primer grado de secundaria. No puede abarcar todo el nivel con tan poca difusión a los padres y alumnos, y capacitación a los maestros. El ministro debe decidir urgentemente.



