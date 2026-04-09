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Resumen

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La realización de grandes obras de infraestructura pública—como el Anillo Vial Periférico, que requiere la adquisición de casi 2.350 viviendas— enfrentan con frecuencia un problema: la liberación de terrenos para su ejecución. La negativa de un propietario a que su casa sea expropiada puede retrasar una obra durante meses o incluso años si el caso pasa por un arbitraje. Por ello, el gobierno ha aprobado un nuevo mecanismo legal que permitirá realizar expropiaciones en bloque cuando varios predios se encuentren dentro del trazo de un proyecto.

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