Hace unos días, una joven extrabajadora de Cancillería denunció en sus redes sociales haber sido víctima de acoso sexual durante el periodo en el que laboraba en dicha institución. Fabiola Gutiérrez Arce contó en sus redes sociales sobre esta desagradable experiencia que se remonta al año 2016.

► Cancillería investigará denuncia de exfuncionaria por acoso contra embajador

► Acosadores: ¿Cuáles son las sanciones que podría sugerir el comité de hostigamiento sexual?

Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que “se ha tomado contacto con la denunciante e iniciado el procedimiento de investigación correspondiente a fin de identificar a los responsables y adoptar las sanciones a que hubiera lugar”. Sobre esta reacción, la denunciante señaló que le da un voto de confianza a la institución.

“Si no hay una disculpa pública institucional, ni una sanción real a quien(es) hizo/hicieron mis días miserables, créanme que seré la primera en alzar el grito contra el/los tipo(s) y la institución. Y aún no he descartado buscar también justicia por cuantas vías sea necesario, pero ahora necesito un proceso con garantías”, dijo. Según la versión de la denunciante, el sujeto acusado la llamaba a “reuniones absurdas” en su oficina, con el fin de realizar “preguntas personales”.

- La institución -

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta institución ha iniciado una lucha contra el hostigamiento y acoso sexual. ¿Qué se ha hecho en estos años? Señala que la Oficina de Recursos Humanos tiene el encargo de reforzar las acciones como la creación en el 2017 del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y, recientemente, la aprobación del “Plan de Actividades para la Reducción de las Brechas de Género 2020-2022”.

Además, el 13 de diciembre del 2017 se aprobó la directiva de hostigamiento, pero lamentablemente esto fue un año después de los hechos denunciados por la joven. Con ello se buscaba establecer mecanismos de acción para la prevención y el procedimiento de atención de denuncias de actos que configuran hostigamiento sexual.

Allí se definen este tipo de hostigamiento como una conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual – sea física, verbal, escrita o de similar naturaleza – no deseados o rechazados por la persona contra la cual se dirige.

Además, el documento contiene una lista de conductas consideradas como hostigamiento sexual: escritos con mensajes de contenido sexual, exposiciones indecentes con contenido sexual y ofensivo, bromas obscenas, preguntas, chistes, piropos o halagos de contenido sexual o conversaciones con términos de corte sexual.

Pero la lista va más allá e incluye llamadas telefónicas de contenido sexual, proposiciones reiteradas para citas con quien ha rechazado tales solicitudes; tocar rozar, recostarse, arrinconar, besar, abrazar, pellizcar, palmear, obstruir intencionalmente el paso, entre otras acciones de similar naturaleza; insultos sexistas; comentarios de contenido sexual o de la vida sexual del hostigado y comentarios sobre la vestimenta, el cuerpo o la sexualidad de la persona agraviada.