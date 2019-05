Fabiola Muñoz sobre paro agrario: "Pese a bloqueos, la protesta ha sido pacífica"

La ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, indicó que el paro agrario nacional desarrollado este lunes se llevó a cabo de forma pacífica, pese a los bloqueos de carreteras que se registraron en algunas regiones del país.

En una entrevista para Radio Nacional, la ministra reiteró su rechazo a que se les llame “terroristas” a los agricultores.

“No es posible que se les llame terroristas a los agricultores. Pese a unos bloqueos, esta protesta ha sido pacífica en esencia. Nosotros la respetamos y seguimos invocando al diálogo”, manifestó Muñoz.

Asimismo, aseguró que su sector no trabaja en ninguna política destinada a la división de los gremios agropecuarios debido a que ayer se reunió solo con agricultores que se presentaron en el ministerio.

Según señaló, el Congreso Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú fueron invitados a una reunión, pero estos no asistieron. Sin embargo, sí se presentaron otros gremios.

“A la reunión convocamos a la Conveagro y a la Junta. La idea era tener apertura al diálogo. Decidieron no asistir, pero sí fueron otros gremios y representantes. Si alguien se presenta en mi despacho, no puedo dejar de atenderlo. No es política hacer algo para dividir a los gremios. No hemos realizado algún boicot”, puntualizó.

