Minagri sobre paro agrario: “No puede suceder que los propios agricultores debiliten a su sector” La titular del sector, Fabiola Muñoz, señaló que los agricultores no pueden sostener que el sector no soluciona sus demandas. Invocó a que no se fomente la violencia con el bloqueo de carreteras.

Ministra Fabiola Muñoz sostiene que el diálogo es la única forma para solucionar las demandas de los agricultores. (Foto: GEC) Ministra Fabiola Muñoz sostiene que el diálogo es la única forma para solucionar las demandas de los agricultores. (Foto: GEC)