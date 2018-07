Facción del magisterio evaluará el reinicio de la huelga docente

Pedro Castillo, dirigente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, indicó a El Comercio que la facción que encabeza en el magisterio evaluará el reinicio de la huelga nacional indefinida durante una asamblea a realizarse el próximo 4 de agosto.



Esto, luego de que el Ministerio de Educación (Minedu) rechazara su solicitud de no aplicar los descuentos e iniciar procesos administrativos disciplinarios a los maestros que participaron en la paralización de 15 días que fue convocada el pasado 18 de junio.



"Algunos profesores, sobre todo los que proceden de las regiones, están considerando retomar las protestas [debido a la negativa del sector]. Esto se decidirá en la asamblea nacional que realizaremos en los siguientes días", dijo el dirigente.

−Reuniones en Minedu−

Consultado por este Diario, el ministro Daniel Alfaro confirmó que sostuvo dos encuentros con Castillo luego de que se suspendiera la huelga el pasado 3 de julio: según precisó, la primera reunión se dio el jueves 12 de julio, y la segunda se concretó el lunes último.



"Ellos no abordaron tanto la plataforma que tenían, sobre la Ley de Reforma Magisterial o la supuesta privatización de la educación. Ese pliego de reclamos inicial ya no lo tocaron. Lo que pedían era conversar sobre el decreto que emitimos para asegurar la continuidad del servicio educativo", explicó Alfaro.



El 21 de junio, en plena paralización del gremio de Castillo, el Minedu publicó el Decreto de Urgencia N° 007-2018, con el que se establecieron medidas como la aplicación de descuentos y el inicio de procesos disciplinarios para aquellos maestros que no asistieran a clases durante tres días consecutivos.



De acuerdo al ministro, Castillo y otros representantes del magisterio solicitaron que se omitan estas sanciones. "El jueves pusieron el tema sobre la mesa y el lunes les dimos la respuesta tras consultar con nuestra área legal. Les explicamos que los descuentos y los procesos procedían, ya que hay normas que debemos cumplir", indicó.



Sobre la posibilidad de que se reinicien las protestas, Alfaro solo dijo: "Eso no lo sabemos hasta que ellos lo confirmen".