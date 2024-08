El último 12 de julio, el Minsa, a través del Decreto Supremo N° 013-2024-SA, estableció que los exámenes nacionales que realizan las facultades, y cuyos resultados eran requisito para ingresar al servicio que atiende a las poblaciones más alejadas del país, serían reemplazados por una nueva prueba obligatoria denominada “Evaluación para el Serums”, a cargo del mismo ministerio.

Hasta antes de dicho decreto, las asociaciones de facultades y escuelas de la salud eran las encargadas del examen anual que evaluaba los conocimientos de los profesionales egresados de las diferentes universidades e institutos del país. Una de ellas es la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam), que elabora el Examen Nacional de Medicina (Enam), requisito desde el 2008 para acceder a plazas del Serums.

Precisamente, esta asociación que reúne a 35 facultades de medicina ha sido una de las primeras en advertir que una prueba apresurada –la evaluación del Minsa será el 1 de setiembre– implica enormes riesgos para medir la capacidad de los profesionales de la salud. Esta preocupación ha sido respaldada por el Colegio Médico del Perú y las asociaciones de facultades de Obstetricia y Odontología.

Facultad de Medicina de @UNMSM_ le dice al @Minsa_Peru se abstiene de participar del proceso de su nuevo examen, en concordancia por lo acordado por todas más facultades de medicina que están en @ASPEFAM

Ayer, mientras el Minsa iniciaba las inscripciones para el proceso Serums 2024-II, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció que la Facultad de Medicina no participaría en el proceso por no reunir “los requisitos esenciales de calidad”. Lo mismo hizo la Universidad Peruana Cayetano Heredia con sus facultades de Medicina, Estomatología y Enfermería , las cuales se abstienen de participar “en cualquiera de las etapas comprendidas en los lineamientos para la implementación” de la evaluación.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia informa que sus Facultades de Medicina, Estomatología y Enfermería se abstendrán de participar en la evaluación del SERUMS 2024 - II.

Uno de los argumentos más repetidos del ministro Vasquez para justificar el cambio es evitar el “negocio” que supone, según dice, para las asociaciones la toma de las pruebas. “Hay una utilidad bastante importante que superan los 4 millones de soles al año solo en facultades de medicina”, declaró ayer a Canal N.

Sin embargo, Miguel Farfán Delgado, presidente de la Aspefam, asegura que los 150 soles que cuestan el examen cubren la logística que implica la contratación de personal, de lectoras ópticas, movilidad y seguridad para el examen descentralizado. “El ministro dice que cobramos 250 soles y eso es falso. Los exámenes ordinarios cuestan 150 soles y solo los extraordinarios, para los que desaprobaron o médicos en el extranjeros que en total son unos 400, cuestan 850 soles. Necesitamos cubrir la logística porque somos una entidad sin fines de lucro. El ministro dice que su examen será gratuito, pero costará más de 560 mil soles. ¿De dónde sacan ese presupuesto?”, dijo.

El monto al que se refiere es el costo considerado en Resolución Ministerial N.° 544-2024-MINSA, que aprueba el Plan para la implementación de la Evaluación SERUMS 2024-II. Esta directiva se contempla el gasto de 10 mil soles para el desarrollo de la página web para el registro de los participantes, 43 mil soles para la adquisición de útiles de escritorio para los instrumentos de evaluación, 133 mil soles para la contratación de los profesionales que elaborarán el examen, 60 mil para el hospedaje, auditorio y alimentación del personal docente y logístico, así como otros pagos que en total ascienden a 566.175 soles.

En diálogo con El Comercio, Farfán cuestionó que el Minsa intente elaborar un examen tan importante en menos con poco tiempo de preparación, Además, negó que el Enam no cuente con supervisión pues participan el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. “El Enam toma unos cinco meses e intervienen más de 600 profesionales. ¿En 15 días van a preparar el examen? No es suficiente, se requiere más tiempo porque implica responsabilidad, idoneidad y transparencia”, añadió.

Luis Podestá, decano de la Facultad de Medicina de la UNMSM, agregó que es preocupante que no se haya consultado a las facultades de medicinas antes de tomar la decisión. “El examen no reúne las condiciones necesarias de una buena evaluación de profesionales de la salud. No se está evaluando la meritocracia. Ha sido hecho entre ‘gallos y medianoche’”, opinó.

Sobre el costo del examen, Podestá cuestionó que el ministro no se pronuncie sobre la prueba de residentado. “El ministro es presidente del Consejo de Residentado Médico (Conareme) y el doctor Vicente Cruzate es su representante. Para este examen se cobra 1.500 soles, diez veces más que el Enam. No se entiende la justificación económica. Se está mancillando el prestigio de la Aspefam que tiene posicionamiento internacional”, dijo.

Previamente, Vicente Cruzate Cabrejos, vocero de la Dirección General de Personal de la Salud del Minsa, que forma parte del Grupo de Trabajo que elaborará el Plan para la Implementación de la nueva evaluación, declaró a este Diario que el examen sería gratuito. La elaboración académica del examen estará a cargo del epidemiólogo Carlos Soto Linares. “Él reunirá a expertos de confianza que, junto con expertos del Minsa, de los colegios profesionales —salvo el CMP—, sociedades científicas y algunas universidades, conformarán el grupo que elaborará el examen”, explicó.

Este año, en el proceso SERUMS 2024–I, antes del cambio, tenía 6.240 plazas para serumistas remunerados y 9.918 plazas equivalentes (sin pago). Del primer grupo, la mayoría correspondía a plazas de medicina (2.021), enfermería (1.725), obstetricia (794) y odontología (568).