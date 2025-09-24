La familia de Diego Londoño, filósofo y músico colombiano de 41 años que padece demencia senil y se encuentra desaparecido desde hace más de dos años, ha reactivado su búsqueda tras la aparición de un video viral en redes sociales. En las últimas horas, nuevas pistas lo ubican en el balneario de Máncora, en la región Piura.

El pasado 13 de septiembre, la influencer y empresaria ecuatoriana Amy Solano grababa un clip promocional de su marca de ropa en la ciudad de Machala (Ecuador). Sin proponérselo, su cámara captó a un hombre que se detuvo frente a la vitrina de su tienda. Su mirada calma y expresión serena llamaron la atención de miles de usuarios, quienes comenzaron a comentar sobre él.

El video, acompañado de la canción Este día de suerte de Alejandra Guzmán, se viralizó rápidamente: en menos de dos semanas alcanzó más de 38 millones de visualizaciones y fue compartido cerca de 287.000 veces. Entre los comentarios, varios internautas colombianos aseguraron que se trataba de Diego Londoño, desaparecido en 2023 tras perder contacto con su familia.

Lucía y Marta Londoño, hermanas del filósofo, confirmaron la identidad del hombre en el video. “Ese es Diego. Reconocimos su mirada y su manera de caminar. Aunque la enfermedad lo ha cambiado, sabemos que es él”, señalaron.

Diego Londoño desapareció en el 2023.

La familia recordó que Diego fue diagnosticado con demencia senil hace más de cuatro años, lo que deterioró su memoria y lo llevó a distanciarse de sus seres queridos.

Antes de su desaparición, Londoño se desempeñaba como profesor de filosofía en su natal Yarumal, Antioquia. Hablaba inglés, italiano y alemán, y cultivaba una sólida formación musical. Era recordado por su carácter pacífico y su pasión por el arte y la enseñanza.

Pistas en Perú

Tras la viralización del clip, Amy Solano se comunicó con la familia Londoño y compartió información adicional. Según relató, varias personas en el norte del Perú reconocieron al hombre del video y aseguraron haberlo visto en Máncora. Incluso señalaron que habría asistido a una iglesia pentecostal en los últimos días, donde participó en una actividad religiosa.

La familia ha hecho un llamado a las autoridades peruanas y colombianas, así como a la ciudadanía, para ayudar a ubicarlo.