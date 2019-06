Federico Agusti, representante de la Acnur en Perú: "A los venezolanos se les debe dar acceso al territorio"

Después de EE.UU., nuestro país es el que ha recibido el mayor número de solicitudes de refugio en todo el mundo. La razón: el éxodo desde Venezuela, que ha obligado a más de 280.000 ciudadanos de esa nación a requerir asilo en el Perú. El representante de la agencia encargada de la ONU evalúa este panorama.



— ¿Acnur ha establecido una oficina en el Perú por la situación de Venezuela?

Sí, se requería una mayor presencia. Estamos desde hace un año en Lima, pero también en Tumbes, Arequipa, Tacna y Cusco. El objetivo es apoyar a la Comisión Especial para los Refugiados [de la cancillería peruana], que antes recibía 400 solicitudes de asilo por año, pero que hoy debe atender unas 280.000 por la crisis.



— ¿Qué nos dice esa cifra?

Que actualmente el Perú es el país que recibe la mayor cantidad de solicitudes de refugio de ciudadanos venezolanos, y el segundo país con la mayor cantidad de solicitudes en todo el mundo.



— ¿El caso venezolano es una migración de migrantes o de refugiados?

No creo que valgan la pena las etiquetas, sino evaluar si estas personas realmente requieren protección. Estamos ante el éxodo más grande de la historia en América; y los venezolanos no huyen porque buscan mejores sueldos, sino porque no se pueden quedar en su país. Desde el punto de vista de Acnur, son en su mayoría refugiados, aunque también hay flujos mixtos de migrantes.



— ¿Qué se debe fortalecer?

A los venezolanos se les debe dar acceso al territorio; a la documentación. Debemos trabajar para que ese proceso sea lo más claro posible, a fin de que los venezolanos puedan integrarse a la sociedad.



— Desde el 15 de junio, el Perú establece que los venezolanos que quieran ingresar al país deben tramitar una visa humanitaria. ¿Esto no obstaculiza el acceso al territorio?

Creemos que lo que busca el Perú es brindar a los venezolanos la posibilidad de salir de su país de la manera más ordenada posible. Si existe una visa humanitaria, es porque el Perú reconoce que hay una crisis humanitaria.



— ¿Pero la visa no les cierra las puertas?

No, en la medida que haya otras alternativas para ingresar [al Perú]. El visado es una opción, incluso para quienes están en Ecuador y Colombia. Habrá que ver la capacidad [de los venezolanos] para obtener la documentación requerida [pasaporte vigente o vencido, y certificado de antecedentes] en las próximas semanas y meses. También la capacidad del Estado para emitir el visado.



—Pero quienes no alcancen el visado optarán por solicitar el refugio. Y la tasa de aprobación de refugios de la cancillería es baja (a febrero era del 0,24%). ¿Esto no los pone en riesgo?

Una vez que solicitan el refugio, se les entrega una credencial de solicitante. Desde ese momento ya tienen una protección legal; están documentados y tienen derecho a permanecer en el territorio. La que no está resuelta es su solicitud y se tiene que ver cómo acelerar el proceso para que esta se resuelva. Pasar de 400 a 280 mil solicitudes es abismal, y nos parece muy sensata la priorización que está haciendo el Gobierno Peruano: de registrar primero a todos los solicitantes.