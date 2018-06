Feminicidios en el Perú: entre enero y mayo cifra se incrementó en 41%

La violencia de género sigue en escalada. Entre enero y mayo de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 62 feminicidios en los centros de emergencia mujer (CEM). La cifra es mayor en un 41% a la registrada en el mismo período durante el 2017 (46 feminicidios).

Asimismo, entre enero y mayo se contabilizaron 134 intentos de feminicidio, una cifra también mayor en 40% a la del 2017, en los primeros cinco meses (96 tentativas).

De acuerdo a las estadísticas del MIMP, la mayoría de feminicidios este año se concentra en Lima Metropolitana (16), Cusco (9), Arequipa (5) y La Libertad (5). En tanto, las tentativas se observaron principalmente en Lima Metropolitana (33), Ica (9), Arequipa (9), Puno (8) y Cusco (7). Dichas regiones tienen el 49% de los casos en el país.

El MIMP precisó que el 94% de las víctimas de tentativa de feminicidio son mujeres jóvenes y adultas (de entre 15 a 70 años), el 4% son niñas y el 2% restante son adultas mayores.

Asimismo, más del 90% de los atacantes tiene un vínculo estrecho con las víctimas. El 48% de los agresores es pareja de las mujeres atacadas, mientras que un 45% ha sido ex pareja o ex conviviente. Un 4% es familiar indirecto, mientras que solo el 3% no guarda vínculo alguno con su víctima.

Las cifras señalan que la mitad de los agresores están prófugos o libres, mientras que el 43% está actualmente detenido esperando una sentencia del Poder Judicial.

—Piden severidad—

Según la última encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Ipsos a mediados de junio, el 60% de los peruanos reclama mayores sanciones para los feminicidas y agresores de mujeres.



En tanto, el 42% pide declarar en alerta las comisarías para que reciban las denuncias y protejan a las víctimas, mientras que un 39% exige capacitar a los docentes para que promuevan la igualdad entre niños y niñas en los colegios.

