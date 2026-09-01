El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de algunas provincias de 23 regiones del país, debido al peligro inminente ante precipitaciones pluviales intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Gobierno declara estado de emergencia en 23 regiones por peligro de lluvias intensas asociadas a El Niño 2026-2027. (Foto: Andina)

La declaratoria comprende distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Según la norma, durante el periodo de emergencia podrán ejecutarse medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el muy alto riesgo existente, así como acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Los gobiernos regionales comprendidos deberán emprender estas acciones con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además de la participación de los ministerios vinculados y otras instituciones públicas y privadas involucradas.

Las intervenciones deberán mantener un nexo directo de causalidad con el evento que motiva la emergencia. Asimismo, podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que estén sustentadas en estudios técnicos de las entidades competentes.

El decreto establece que la implementación de las medidas será financiada con cargo al presupuesto institucional de los pliegos comprendidos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Gobierno dispone estado de emergencia en distritos de 23 regiones ante posibles lluvias intensas. (Foto: Andina)

¿Qué medidas recomiendan las autoridades?

Ante este escenario, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) pidió a las instituciones responsables evaluar los riesgos y ejecutar acciones destinadas a reducir daños y fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, señaló que las condiciones oceánicas y atmosféricas respaldan la alerta. Por su parte, el Indeci exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a adoptar medidas de preparación ante posibles lluvias intensas y temperaturas extremas.

El especialista en pronósticos meteorológicos Abraham Levy explicó que el Niño Costero concentra sus efectos en la franja litoral y los valles cercanos, mientras que un Niño global puede alcanzar otras regiones del país.

La vigilancia de las condiciones continuará mediante reportes meteorológicos y oceanográficos.