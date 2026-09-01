Declaran en emergencia diversos distritos del país ante peligro inminente por lluvias intensas. (Foto: Andina)
Declaran en emergencia diversos distritos del país ante peligro inminente por lluvias intensas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de algunas provincias de 23 regiones del país, debido al peligro inminente ante precipitaciones pluviales intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.