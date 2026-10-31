El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli advirtió que el evento actual es “mucho más peligroso” que los ocurridos en 1982 y 1997, señalando que los pronósticos actuales superan de manera preocupante los antecedentes históricos más severos registrados en el territorio nacional.

“Es importante decir a la población que estamos ante un Niño, mucho más peligroso, que los ocurridos en 1982 y 1997 y que se presentarán temperaturas entre tres y cuatro grados por encima de las registradas en aquellos años, señaló en el programa Enfoque de los Sábados de Rpp.

El ministro Marco Vinelli aseguró que las plantas de tratamiento de agua tienen filtros para evitar que ocurran cortes como en el 2017. (Foto: Andina)

“Necesitamos tener un trabajo coordinado con el gobierno regional, local, el sector privado y también la población y por eso los hemos convocado; estamos participando constantemente en reuniones con ellos para que la atención llegue lo más rápido posible”, agregó.

El funcionario también detalló que el Ejecutivo ha distribuido a los ministros para atender las emergencias en distintas regiones: Defensa en Tumbes y Piura; Transportes y Comunicaciones en Lambayeque; Desarrollo Agrario y Riego en La Libertad; Salud en Áncash; y Vivienda en Ica y Arequipa. Lima contará con el apoyo de los titulares de Agricultura y de otro sector del Ejecutivo.

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Asimismo agregó que se prevé destinar dinero para la culminación de obras, limpieza de canales de riego y otorgar créditos a agricultores.

No existe desabastecimiento de alimentos y agua en Lima

El titular aseguró que hasta hoy en Lima están ingresando más de 8 mil toneladas de alimentos por día. “Entran entrando alimento y en este momento, hoy, no existe desabastecimiento”, explicó.

“Si se registra alguna emergencia que quiebre la entrega de alimentos, el Gobierno avisará rápidamente a la población”, recalcó.

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