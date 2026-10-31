Lluvias en Piura por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)
Lluvias en Piura por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli advirtió que el evento actual es “mucho más peligroso” que los ocurridos en 1982 y 1997, señalando que los pronósticos actuales superan de manera preocupante los antecedentes históricos más severos registrados en el territorio nacional.

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