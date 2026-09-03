Por Redacción EC

Fenómeno El Niño EN VIVO: últimas noticias, alertas del Senamhi y acciones prevención en Perú

12:28
  • ONU alerta que Fenómeno El Niño “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo” 
  • El fenómeno El Niño promete ser “muy fuerte” en los próximos meses y es casi seguro que durará hasta febrero, advirtió este jueves la agencia climática de Naciones Unidas. Este evento meteorológico natural aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que tiene el poder de desencadenar cambios en los patrones de vientos, presión y lluvias de todo el planeta. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ )
12:25
  • Fenómeno El Niño: 9 de los 18 distritos limeños más vulnerables están retrasados en el gasto para desastres
  • A nivel agregado, a los 43 distritos capitalinos les falta gastar el 45% del presupuesto para enfrentar desastres. A la fecha, solo se han culminado y entregado 85 de las 149 obras de prevención bajo la modalidad de gobierno a gobierno con el Reino Unido, a través de UKDT. De este número, 34 obras corresponden a Piura, región altamente vulnerable a los estragos de El Niño. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ )
12:22
  • Revisa en esta nota de El Comercio las últimas noticias sobre cómo se preparan las diferentes regiones del Perú ante la amenaza del Fenómeno El Niño . Además, podrás conocer los últimos reportes del Senamhi, Indeci y el COEN respecto a cómo viene afectando este evento climatológico al país. 

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