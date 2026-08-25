Fenómeno El Niño EN VIVO: últimas noticias, alertas del Senamhi y acciones prevención en Perú
12:46
- Altas temperaturas en Lima y Callao
- Según informó el Senamhi, el lunes 24 de agosto se registró en el distrito limeño de Jesús María una temperatura diurna de 25,9 °C, clasificada como un día extremadamente cálido, 8 °C por encima de lo habitual. Mientras que, en el Callao, la temperatura nocturna alcanzó 20,5 °C, considerada una noche cálida, 5,3 °C más de lo normal.
11:36
- Los océanos del planeta alcanzan la temperatura media más alta jamás registrada mientras El Niño se intensifica
- Los océanos del mundo han alcanzado la temperatura media más alta jamás registrada, según sugieren nuevos datos, mientras se ven afectados por el cambio climático provocado por el ser humano y por el creciente fenómeno meteorológico de El Niño. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ )
11:33
- Comando El Niño privado: ¿cuáles son las acciones prioritarias y urgentes que plantean en Piura?
- En Piura se aceleran los trabajos preventivos ante el riesgo de El Niño. Representantes de los principales gremios empresariales, autoridades del Gobierno y el embajador de Estados Unidos en el Perú se reunieron este lunes 24 de agosto para definir acciones frente a las lluvias intensas, huaicos y posibles desbordes que podría enfrentar la región. El sector privado advirtió que quedan apenas entre dos y tres meses para ejecutar medidas urgentes y planteó intervenir el canal de Chutuque, reforzar las defensas ribereñas y habilitar mecanismos que permitan ejecutar obras de manera inmediata.
11:30
- Fenómeno El Niño en Piura: sector público y privado coordinan acciones de prevención e infraestructura
- La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) desarrolla este martes 25 de agosto en Piura el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, que reúne a representantes del sector público y privado para abordar las acciones necesarias frente a los posibles impactos de este fenómeno climático. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ )
11:29
- Revisa en esta nota de El Comercio las últimas noticias sobre cómo se preparan las diferentes regiones del Perú ante la amenaza del Fenómeno El Niño . Además, podrás conocer los últimos reportes del Senamhi, Indeci y el COEN respecto a cómo viene afectando este evento climatológico al país.
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