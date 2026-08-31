Fenómeno El Niño EN VIVO: últimas noticias, alertas del Senamhi y acciones prevención en Perú
13:53
- Mincul realiza labores para prevenir y proteger patrimonio cultural en Tumbes y Piura ante El Niño
- La Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Cultura inició sus labores con inspecciones técnicas en las regiones de Tumbes y Piura para evaluar las condiciones de los sitios arqueológicos, identificar riesgos y recoger información que permita orientar las acciones de protección del patrimonio cultural frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.
13:50
- En diálogo con el Canal Online de Andina, el presidente ejecutivo del Pronied, Pedro Morales Gonzales , dijo que “en estos pocos meses que faltan para la llegada de las lluvias, estamos pensando hacer un mantenimiento preventivo de todos los techos de los colegios que podrían ser afectados”.
13:48
- Minedu planea mantenimiento de techos de colegios en riesgo ante lluvias por El Niño
- El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación (Minedu) realizará el mantenimiento de los techos de las instituciones educativas que se encuentra en riesgo ante la previsible intensificación del periodo de lluvias por la presencia del fenómeno El Niño.
13:45
- Revisa en esta nota de El Comercio las últimas noticias sobre cómo se preparan las diferentes regiones del Perú ante la amenaza del Fenómeno El Niño . Además, podrás conocer los últimos reportes del Senamhi, Indeci y el COEN respecto a cómo viene afectando este evento climatológico al país.
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