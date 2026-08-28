Fenómeno El Niño EN VIVO: últimas noticias, alertas del Senamhi y acciones prevención en Perú
15:21
- El pasado 26 de agosto, se registraron temperaturas que superaron los 30°C en Piura, Lambayeque y Tumbes, en el que fue un día considerado por el Senamhi como extremadamente cálido.
15:15
- El Senamhi informó que, del 28 al 31 de agosto, se presentará condiciones atmosféricas de incendios forestales. Dichas condiciones, según la entidad, podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra norte y centro.
15:11
- De acuerdo con el Senamhi , el pasado 26 de agosto, los distritos ubicados al norte y al sur de Lima registraron, hacia el mediodía, niveles muy altos de radiación UV . En Carabayllo y Chorrillos se alcanzaron índices UV de hasta 9, categoría considerada muy alta.
15:07
- Revisa en esta nota de El Comercio las últimas noticias sobre cómo se preparan las diferentes regiones del Perú ante la amenaza del Fenómeno El Niño. Además, podrás conocer los últimos reportes del Senamhi, Indeci y el COEN respecto a cómo viene afectando este evento climatológico al país.
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