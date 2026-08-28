La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene el estado de “alerta de El Niño Costero” ante la alta probabilidad de que este evento persista hasta el verano de 2027, según su comunicado oficial N.° 15-2026.

En la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador, existe una probabilidad de 62% de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo de 2027, la magnitud se ubicaría entre fuerte y extraordinaria.

El Niño Costero persistiría hasta el verano de 2027, según el Enfen. (Foto: Andina)

La comisión tomó esta decisión luego de analizar la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical, además de los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, el Enfen mantiene una probabilidad de 58% de que El Niño alcance una magnitud muy fuerte entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

La máxima intensidad se registraría entre noviembre y diciembre de 2026. En febrero de 2027, la magnitud fluctuaría entre fuerte y muy fuerte, para luego disminuir progresivamente hasta alcanzar una condición neutra durante el otoño.

Para el trimestre setiembre-noviembre de 2026, el Enfen prevé la persistencia de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa peruana, con una alta probabilidad de que se registren nuevos récords.

En cuanto a las precipitaciones, se estima que la costa norte presente valores superiores a lo normal. Además, podrían registrarse episodios de lluvias de débil a moderada intensidad desde noviembre.

En la sierra suroriental se esperan lluvias inferiores a lo normal, mientras que en la zona suroccidental el comportamiento sería de normal a inferior.

Para el verano de 2027, el escenario de precipitaciones será diferenciado según la región. Se prevén lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y sierra nororiental. En la región andina suroriental se espera un régimen inferior a lo normal y, en la zona suroccidental, de normal a inferior.

Respecto de las condiciones hidrológicas, el Enfen prevé que los ríos de la vertiente del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales.

Enfen advierte temperaturas muy por encima de lo normal y lluvias diferenciadas. (Foto: Andina)

En las regiones hidrográficas de la Amazonía y el Titicaca predominarían caudales entre normales e inferiores a lo normal. Esta tendencia se intensificaría a partir de noviembre.

En las próximas semanas, el stock norte-centro de anchoveta permanecería replegado hacia la franja costera y presentaría cardúmenes profundizados. Asimismo, continuaría una mayor actividad reproductiva del recurso.

Frente a la costa central se mantendrían especies asociadas a aguas ecuatoriales, como la sierra y la samasa, y especies oceánicas como el perico, barrilete, melva, bonito y atunes.

Mientras tanto, especies litorales propias de la zona norte, entre ellas la cachema, el chiri y el pámpano, continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución habitual.

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