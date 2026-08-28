El Niño Costero tendría una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. (Foto: Andina)
El Niño Costero tendría una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene el estado de “alerta de El Niño Costero ante la alta probabilidad de que este evento persista hasta el verano de 2027, según su comunicado oficial N.° 15-2026.

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