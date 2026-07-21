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Enfen en Perú informó que no descarta que el país afronte un fenómeno de El Niño Costero de una “magnitud extraordinaria” que se prolongue hasta abril de 2027. Foto: Andina
Enfen en Perú informó que no descarta que el país afronte un fenómeno de El Niño Costero de una “magnitud extraordinaria” que se prolongue hasta abril de 2027. Foto: Andina
Por Agencia EFE

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) en Perú informó que no descarta que el país afronte un Fenómeno de El Niño Costero de una “magnitud extraordinaria” que se prolongue hasta abril de 2027, señaló un comunicado oficial.

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