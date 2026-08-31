Ingemmet envía brigadas a 14 departamentos para evaluar zonas vulnerables ante lluvias y aluviones. (Foto: Andina)
Ingemmet envía brigadas a 14 departamentos para evaluar zonas vulnerables ante lluvias y aluviones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) desplegó 14 brigadas especializadas a lo largo de la costa peruana y zonas del sur andino para identificar áreas críticas frente a posibles lluvias intensas, aluviones e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño.

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