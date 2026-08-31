El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) desplegó 14 brigadas especializadas a lo largo de la costa peruana y zonas del sur andino para identificar áreas críticas frente a posibles lluvias intensas, aluviones e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño.

La información obtenida permitirá a las entidades correspondientes adoptar medidas preventivas ante los posibles efectos de estos eventos y reducir los riesgos para la población, informó la ingeniera Magdie Ochoa Zubiate, especialista del Ingemmet, en declaraciones a Andina.

Ingemmet advierte riesgos en Tumbes, Piura, Áncash y Lima ante posibles lluvias intensas. (Foto: Andina)

La especialista explicó que el trabajo se realiza en el marco del decreto supremo que declaró en emergencia por peligro inminente ante las lluvias a más de 18 departamentos debido al Fenómeno El Niño.

El despliegue de las brigadas se concentra en 14 departamentos de la zona costera y surandina.

Más de 2.100 puntos críticos identificados

El Ingemmet ha identificado más de 2.100 puntos críticos expuestos a peligros como deslizamientos, huaicos e inundaciones. La mayoría de estos lugares se encuentra en los departamentos de Tumbes, Piura, Áncash y Lima.

En Piura, entre las zonas identificadas figuran la provincia de Ayabaca y los distritos de Ayabaca y Pacaipampa. En Lima también se han ubicado puntos críticos en el distrito de Cajatambo.

En este último lugar, específicamente en la quebrada Shapil, ubicada a 3,5 kilómetros del pueblo de Cajatambo, se detectó un “gran potencial para la ocurrencia de un desastre”.

Ochoa explicó que la clasificación de estos puntos responde al nivel de riesgo que representan para los centros poblados cercanos. Las precipitaciones intensas o la actividad sísmica podrían activar algunos de estos sectores y generar impactos en las poblaciones y sus medios de vida.

Ingemmet identifica más de 2.100 puntos críticos expuestos a huaicos e inundaciones. (Foto: Andina)

Los puntos identificados se encuentran principalmente en quebradas secas, torrenteras y laderas de cerros, ubicadas en terrenos considerados inestables y susceptibles de activarse ante lluvias intensas.

Recomiendan medidas preventivas

Tras la identificación de las zonas críticas, el Ingemmet recomienda implementar acciones para mitigar posibles daños a la población.

Entre las principales medidas planteadas se encuentran la reubicación de poblaciones expuestas y la implementación de medidas estructurales destinadas a reducir los posibles daños personales y materiales ante la ocurrencia de lluvias intensas, huaicos, deslizamientos e inundaciones.