El IPEN aplica técnicas isotópicas para fortalecer la gestión del recurso hídrico ante El Niño y el retroceso glaciar. (Foto: IPEN)
El IPEN aplica técnicas isotópicas para fortalecer la gestión del recurso hídrico ante El Niño y el retroceso glaciar. (Foto: IPEN)
Por Redacción EC

A través de técnicas de hidrología isotópica, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), estudia el origen, recorrido y comportamiento del agua, generando evidencia científica para fortalecer la gestión y protección de los recursos hídricos frente a variaciones climáticas como Fenómeno El Niño y el retroceso glaciar.

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