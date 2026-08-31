A través de técnicas de hidrología isotópica, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), estudia el origen, recorrido y comportamiento del agua, generando evidencia científica para fortalecer la gestión y protección de los recursos hídricos frente a variaciones climáticas como Fenómeno El Niño y el retroceso glaciar.

En ese sentido, el ingeniero Nilton Inga, especialista en Hidrología Isotópica del IPEN, explicó que el agua posee una composición isotópica que puede proporcionar información sobre su origen y su historia. Para ello, los especialistas analizan los isótopos ambientales presentes naturalmente en el recurso.

El IPEN articula investigaciones con instituciones como la ANA, INAIGEM, IGP, IMARPE y OEFA para integrar información isotópica, hidrológica y climática. (Foto: IPEN)

La técnica no requiere agregar sustancias al agua. Según el especialista, los isótopos ambientales ya se encuentran presentes de manera natural, por lo que el trabajo consiste en analizar e interpretar la información que proporcionan.

Análisis frente a El Niño y el retroceso glaciar

Las técnicas isotópicas también son empleadas para estudiar los cambios en las fuentes que alimentan ríos, lagunas y acuíferos ante escenarios asociados al Fenómeno El Niño.

En las zonas de montaña, el aumento de la temperatura puede acelerar la fusión de los glaciares y generar variaciones temporales en los caudales. En ese contexto, el análisis de las distintas fuentes que contribuyen al caudal permite complementar la información hidrológica y glaciológica.

IPEN estudia el comportamiento del agua mediante su composición isotópica natural. (Foto: IPEN)

El especialista señaló que un incremento del caudal de un río durante determinado periodo no necesariamente representa una mayor disponibilidad de agua en el futuro. Parte de ese volumen puede estar relacionado con la fusión del hielo glaciar, que constituye una reserva acumulada durante largos periodos y cuya recuperación no necesariamente ocurre al mismo ritmo.

Mediante las técnicas isotópicas, junto con información hidrológica y glaciológica, se pueden estudiar y diferenciar las contribuciones de las distintas fuentes que alimentan un caudal.

El IPEN desarrolla estudios y articula acciones de investigación con instituciones vinculadas a la gestión, investigación y fiscalización del agua. Entre ellas se encuentran la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

De acuerdo con el IPEN, la información isotópica constituye un componente que puede integrarse con datos hidrológicos y climáticos generados por otras entidades para el estudio y gestión del recurso hídrico.

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