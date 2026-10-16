El Niño intensifica el calentamiento del mar peruano: estas son las zonas con temperaturas más elevadas. (Foto: Andina)
El Niño intensifica el calentamiento del mar peruano: estas son las zonas con temperaturas más elevadas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El mar peruano presenta condiciones cálidas intensas a lo largo de toda la franja costera, con anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) superiores a los +9 °C en algunas zonas del litoral norte y en el sector comprendido entre Paracas y San Juan de Marcona, en la región Ica. Así lo informaron el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) en sus últimos boletines diarios, difundidos este jueves con información al 14 de octubre.

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