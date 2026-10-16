El mar peruano presenta condiciones cálidas intensas a lo largo de toda la franja costera, con anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) superiores a los +9 °C en algunas zonas del litoral norte y en el sector comprendido entre Paracas y San Juan de Marcona, en la región Ica. Así lo informaron el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) en sus últimos boletines diarios, difundidos este jueves con información al 14 de octubre.

De acuerdo con el Boletín Diario Oceanográfico N.° 288 del Imarpe, el sector entre Paracas y San Juan de Marcona registró una anomalía de +9,03 °C, mientras que el promedio general de la costa alcanzó los +6,79 °C.

Por su parte, la DHN reportó las anomalías más elevadas en el litoral norte, con valores superiores a los +9 °C. En el litoral centro, el promedio fue de +5,4 °C, mientras que en el litoral sur llegó a +3,7 °C. La entidad también identificó una tendencia al calentamiento durante los últimos diez días entre Talara e Isla Lobos de Afuera.

Las imágenes satelitales de la DHN muestran anomalías de entre +5 °C y +8 °C frente a la costa, entre los 3° S y los 16° S. Al sur de los 16° S, los valores se sitúan alrededor de los +3 °C. En la región Niño 1+2, adyacente a la costa sudamericana, también predominan anomalías positivas, con núcleos de entre +5 °C y +8 °C, más elevados cerca del continente.

Chicama, Paita y Talara registran altas anomalías

Las estaciones costeras del Imarpe registraron la anomalía máxima en Chicama, región La Libertad, con +8,2 °C, mientras que la mínima se reportó en Pisco, con +3,7 °C. También se registraron valores de +7,7 °C en San José, +7,6 °C en Paita, +7,5 °C en el Callao, +7,3 °C en Huacho, +7,2 °C en Chimbote y +7,1 °C en Huanchaco.

En cuanto a las temperaturas superficiales absolutas, estas oscilaron entre los 19,4 °C en Matarani y los 30,5 °C en Tumbes.

En las estaciones de la DHN, Paita registró una anomalía de +8,2 °C y Talara, de +8,1 °C, al 14 de octubre. En Paita, el valor llegó a +8,9 °C el 13 de octubre. En contraste, Mollendo presentó una anomalía de +2,9 °C, mientras que Salaverry no reportó datos.

Nivel del mar por encima de lo normal

La DHN informó que el nivel del mar se encuentra por encima de sus valores normales en toda la costa peruana. Las mayores anomalías se concentran en el litoral norte, donde Talara registró +41 centímetros y Chimbote, +40 centímetros, el 14 de octubre.

En el litoral sur, el promedio de la anomalía del nivel del mar alcanzó los +31 centímetros. La estación de Pisco no reportó datos.

Asimismo, desde este 16 de octubre se prevé un periodo de oleaje con olas de alrededor de 1,4 metros frente a la costa norte, de entre 1,3 y 1,6 metros frente al litoral centro y de entre 1,6 y 1,9 metros frente al sur. Los vientos del sudeste se mantendrían dentro de los valores normales frente a gran parte de la costa.

En el Pacífico ecuatorial, la DHN reportó condiciones cálidas en la región Niño 3.4, con anomalías superiores a +1 °C, y valores de entre +2 °C y +7 °C en sectores de la región central y oriental. También se identificaron núcleos cercanos a los +8 °C frente a la costa sudamericana. Los valores reportados se calculan tomando como referencia la climatología del periodo 1991-2020.