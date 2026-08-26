Más de 9 millones de peruanos se encuentran en un nivel de riesgo muy alto frente a inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros peligros asociados a las lluvias intensas que puede generar el fenómeno El Niño costero, de acuerdo con los escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Felipe Pérez Tipula, especialista en Análisis Territorial del Cenepred, explicó a la Agencia de Noticias Andina que estos escenarios fueron elaborados con información meteorológica e hidrológica proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El fenómeno de El Niño 2026-2027, de acuerdo a varios expertos, no tendrá parangón a nada registrado desde hace más de 150 años. (Foto: El Comercio/composición)

Casi 8 millones en riesgo por inundaciones

Según los escenarios de riesgo, 22 departamentos, que en conjunto concentran a 7 millones 951 mil 322 personas, presentan un nivel de riesgo muy alto ante inundaciones provocadas por lluvias intensas asociadas a El Niño costero.

Piura es el departamento que registra la mayor población expuesta en esta categoría. Allí se han identificado 27 distritos en situación de muy alto riesgo, donde viven 1 millón 357 mil 582 habitantes.

La situación de vulnerabilidad también comprende a departamentos de la costa norte como Lambayeque, La Libertad y Tumbes. En la selva, Loreto es el departamento que presenta el mayor nivel de riesgo ante este peligro.

Derrumbes y huaicos provocados por intensas lluvias en Arequipa mantienen bloqueada la Panamericana Sur. Foto: Ocoña Noticias

Más de 1.3 millones en riesgo por huaicos y deslizamientos

El Cenepred también identificó a 16 departamentos, con una población total de 1 millón 383 mil personas, que se encuentran en riesgo muy alto ante huaicos, deslizamientos y otros movimientos de masa que podrían producirse como consecuencia de las lluvias intensas.

Nuevamente, Piura aparece entre las regiones con mayor exposición. En este caso, 20 distritos, donde habitan 280 mil 790 personas, se encuentran en el nivel de riesgo muy alto.

La vulnerabilidad alcanza tanto a localidades de la costa como de la sierra de Piura y también comprende a departamentos como Lambayeque, La Libertad y Áncash.

De esta manera, la población identificada en los escenarios de muy alto riesgo ante inundaciones y movimientos de masa supera los 9.3 millones de personas.

Diversas inundaciones se presentaron en Lima Sur por lloviznas en Lima. Foto: César.grados@photo.gec

Puno concentra el mayor riesgo ante sequías

El impacto de El Niño no se limita a las lluvias intensas. En la costa y sierra norte, el fenómeno puede generar precipitaciones, mientras que en la sierra sur puede producir ausencia de lluvias y condiciones de sequía.

Frente a este escenario, el Cenepred elaboró también un estudio específico sobre el riesgo ante sequías asociadas al fenómeno.

El documento identifica a 76 distritos de ocho departamentos, donde viven 622 mil 301 personas, con un nivel de riesgo muy alto frente a la escasez de recurso hídrico.

Puno concentra la mayor población expuesta: 29 distritos y 465 mil 890 habitantes se encuentran en esta condición de riesgo muy alto.

Indeci advierte sobre riesgo de inundaciones, movimientos de masa, déficit hídrico y sequías. (Foto: Andina)

Información disponible para autoridades y población

Pérez Tipula señaló que los escenarios de riesgo elaborados por el Cenepred se encuentran disponibles en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), desde donde pueden ser consultados y descargados gratuitamente.

“Todos los estudios que desarrolla el Cenepred y que están asociados a diferentes peligros de origen natural como el fenómeno El Niño o también en las temporadas de lluvias estacionales, son publicados en la plataforma SIGRID y están a disposición de las autoridades y la población en general para su descarga y conocimiento”, aseveró.

El especialista agregó que las cifras y escenarios son actualizados conforme se modifican los informes técnico-científicos elaborados por entidades como el Senamhi.

Como parte de las acciones de prevención, equipos especializados del Cenepred brindan capacitación, asistencia técnica y soporte profesional a gobiernos regionales y locales para fortalecer sus capacidades frente a posibles emergencias.

Entre las acciones se encuentra el apoyo para la elaboración de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) y los Planes de Educación Comunitaria (PEC) en Gestión del Riesgo de Desastres.

“Nuestros coordinadores se encuentran constantemente asesorando a los diferentes niveles de gobierno para que puedan implementar medidas de preparación y reducción de riesgos ante la ocurrencia del fenómeno El Niño”, finalizó Pérez Tipula.