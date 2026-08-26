Cenepred estima que millones de personas podrían verse afectadas por El Niño. (Foto: Andina)
Cenepred estima que millones de personas podrían verse afectadas por El Niño. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Más de 9 millones de peruanos se encuentran en un nivel de riesgo muy alto frente a inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros peligros asociados a las lluvias intensas que puede generar el fenómeno El Niño costero, de acuerdo con los escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

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