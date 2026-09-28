El actual Fenómeno El Niño 2026-2027 es un evento climático global de magnitud excepcional que alcanzará su pico de máxima intensidad entre finales de 2026 e inicios de 2027. Foto: GEC
El actual Fenómeno El Niño 2026-2027 es un evento climático global de magnitud excepcional que alcanzará su pico de máxima intensidad entre finales de 2026 e inicios de 2027. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que el mayor impacto por desbordes, quebradas e inundaciones se espera entre diciembre y los primeros meses de 2027, cuando el Fenómeno El Niño estaría entre extraordinario. Además, indicó que ya se adelantó la temporada de lluvias en la costa norte, con registros excepcionales en Tumbes y Piura.

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