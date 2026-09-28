El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que el mayor impacto por desbordes, quebradas e inundaciones se espera entre diciembre y los primeros meses de 2027, cuando el Fenómeno El Niño estaría entre extraordinario. Además, indicó que ya se adelantó la temporada de lluvias en la costa norte, con registros excepcionales en Tumbes y Piura.

Asimismo, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que desde el 22 de setiembre se presentan lluvias persistentes que alcanzaron valores sin precedentes el día 26.

A prevenir. Fenómeno dejó calles inundadas el año pasado.

En Tumbes, la estación Cañaveral registró 78,5 mm en 24 horas, equivalente a una anomalía de 15 600 % respecto de su normal climática mensual de 0,5 mm. Asimismo, Cabo Inga acumuló 72 mm. Mientras tanto, en Piura, la estación El Alto (Talara) registró 13,5 mm en un día, superando ampliamente su normal mensual de 0,1 mm y el máximo histórico anterior de 3,0 mm registrado en setiembre de 1977.

Lluvias fuertes en tres últimos meses

Para el trimestre octubre-diciembre, el Senamhi prevé que las lluvias se presenten con mayor frecuencia e intensidad en las regiones costeras históricamente afectadas por El Niño, siendo el mes de noviembre un periodo clave de transición hacia lluvias más intensas a lo largo de la costa peruana.

Caso contrario con la región andina sur y algunos sectores de la Amazonía se estima lluvias irregulares y, en general, por debajo de sus valores habituales, aumentando la probabilidad de condiciones para escenarios como sequía e impactos asociados.

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Frente a este escenario, el Senamhi ha intensificado el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas, las precipitaciones y los caudales de los ríos a nivel nacional, incorporando, por primera vez, información de los radares meteorológicos de Piura e Ica que soportan servicios de alerta temprana.

Al respecto, la Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene activa la alerta debido a que El Niño costero podría prolongarse hasta abril o mayo de 2027. Se prevé que el calentamiento más crítico ocurra entre fines de 2026 e inicios de 2027, con un debilitamiento progresivo hacia el otoño.