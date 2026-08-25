Temperaturas de hasta 36 °C y ráfagas de viento: Senamhi activa alerta roja en 21 regiones. (Foto: Andina)
Temperaturas de hasta 36 °C y ráfagas de viento: Senamhi activa alerta roja en 21 regiones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja para 21 regiones del país debido al incremento de la temperatura diurna, que alcanzará una intensidad de moderada a extrema entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto. El aviso incluye a Lima y Callao.

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