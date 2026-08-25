El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja para 21 regiones del país debido al incremento de la temperatura diurna, que alcanzará una intensidad de moderada a extrema entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto. El aviso incluye a Lima y Callao.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja para 21 regiones del país debido al incremento de la temperatura diurna, que alcanzará una intensidad de moderada a extrema entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto. El aviso incluye a Lima y Callao.
De acuerdo con el organismo, la escasa nubosidad contribuirá al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV) durante este periodo. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.
La alerta comprende a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.
Según el Senamhi, estas condiciones están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño Costero en el litoral peruano. De acuerdo con las autoridades especializadas, este evento meteorológico se extenderá, al menos, hasta el primer trimestre del 2027.
Pronóstico para el miércoles 26 de agosto
Para la costa norte se prevén temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C; en la costa central, entre 24 °C y 28 °C; y en la costa sur, entre 23 °C y 29 °C.
En la sierra norte se esperan temperaturas máximas de entre 18 °C y 30 °C; en la sierra central, entre 18 °C y 28 °C; y en la sierra sur, entre 16 °C y 27 °C.
Pronóstico para el jueves 27 de agosto
El Senamhi estima temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C en la costa norte; entre 24 °C y 28 °C en la costa central; y entre 23 °C y 30 °C en la costa sur.
En la sierra norte, los valores estarán entre 18 °C y 31 °C; en la sierra central, entre 18 °C y 28 °C; y en la sierra sur, entre 16 °C y 25 °C.
Pronóstico para el viernes 28 de agosto
Para la costa norte se pronostican temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C; en la costa central, entre 24 °C y 28 °C; y en la costa sur, entre 22 °C y 29 °C.
En la sierra norte se esperan valores de entre 18 °C y 32 °C; en la sierra central, entre 18 °C y 29 °C; y en la sierra sur, entre 16 °C y 26 °C.
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