Desenmascarar la corrupción y la delincuencia ante la falta de respuesta del Estado en algunos sectores. Ese es el principal objetivo de la Asociación Cívica por el Perú, creada por el exgobernador de Ica Fernando Cillóniz. Esta iniciativa ha dado su paso más importante: recabar pruebas y denunciar a quienes realizaron actos vandálicos durante el paro agrario en Ica en diciembre del año pasado.

— ¿Cómo nace la Asociación Cívica por el Perú?

Cuando fui gobernador regional, comprobé de forma muy clara que la corrupción está dominando todos los espacios del país. Casi todo se obtiene con sobornos. Por eso pensé que hacía falta una asociación que represente a la ciudadanía. Así nació Asociación Cívica por el Perú, mientras yo era gobernador de Ica. El Perú se está descarrilando desde hace muchos años y es la ciudadanía la que va a corregir esto. La política no lo hará.

En un primer momento yo quise que sea Asociación Cívica de Ica, pero cuando presenté la iniciativa en universidades me convencieron de tener un enfoque más global, ya que era una buena idea, y al final se llamó Asociación Cívica por el Perú. El propósito es desenmascarar desde la ciudadanía la corrupción en el Estado, pero también la delincuencia ciudadana.

— ¿Qué los motivó a investigar lo ocurrido en Ica?

Al haber sido tan notorio y grotesco el vandalismo en Ica, pensamos que el Estado iba a reaccionar, pero no fue así. Tras ver cómo se agredía a policías y se incendiaba una ambulancia, decidimos reunir pruebas de los graves delitos cometidos.

Nuestra Constitución señala que las carreteras son activos críticos, no se pueden bloquear. Sin embargo, a mis 70 años he visto muchos bloqueos en el Perú, así como la indignación de los agraviados. He visto a conductores tener que botar la mercadería de sus propios camiones porque esta se pudre, botarla a los ríos. Mientras ocurre todo eso el Estado no se hace presente.

— ¿Cómo se desarrolló la investigación?

Propicié unas reuniones y enseguida tuvimos una respuesta muy interesante de empresas y ciudadanos. Contratamos a policías y militares expertos en seguridad ciudadana para acopiar las pruebas; también al Estudio Muñiz, especializado en estos temas. Armamos un equipo de comunicaciones y presentamos la denuncia en junio del 2020. Nos tomó 45 días reunir las pruebas, las cuales son atroces.

En este punto la prensa aportó mucho con la difusión de videos, fotos y notas periodísticas, donde se mostraban los actos vandálicos.

Cillóniz fue gobernador de Ica desde el 2015 hasta el 2018. (Foto: César Campos)

— ¿Qué resultados se han obtenido?

Son 50 personas identificadas, a quienes denunciamos por extorsión, daño agravado, atentado contra medios de transporte, disturbios y violencia contra la autoridad. Cuando uno revisa el código penal resulta que estos cinco delitos implican prisión en caso de sentencia firme. Por lo pronto, la información que tenemos es que ya trascendió nuestra denuncia.

Debo decir que algunos acusados están arrepentidos, sostienen que han sido engañados. Yo estoy seguro que muchos sí, efectivamente, fueron engañados, y que quieren pedir disculpas y colaborar con la investigación. Por mi parte he pedido un informe al estudio legal sobre cómo brindarles una opción de arrepentimiento. El objetivo de Cívica no es meter a la cárcel a jóvenes peruanos, sino promover el desarrollo, la prosperidad, el orden público, la paz y la libertad.

— ¿Por qué diría que se presentan estos bloqueos?

Lo de Ica fue un paro político. No tengo duda. Pero también hay que saber que los trabajadores protestan principalmente contra el Estado. Es evidente que es este el que ha fallado, ya que las grandes carencias que reclaman los trabajadores son la falta de servicios públicos en los pueblos.

— ¿El sector privado también tiene alguna responsabilidad?

Desde luego, somo conscientes de ello. También hay empresas abusivas que provocan la revuelta. No queremos defender lo indefendible, sino defender los derechos constitucionales de los ciudadanos. No defendemos el abuso.

La informalidad, que tampoco la defendemos, es un tema delicado de tocar. Resulta que muchos trabajadores del campo prefieren trabajar en la informalidad porque la retenciones que hacen las empresas formales por sus aportaciones a EsSalud, sobre todo, les parece un gasto inútil. No son bien atendidos en EsSalud. Primero, porque están en el campo, lejos. Segundo, cuando están enfermos van al hospital y les dicen vuelvan dentro de 6 meses. Entonces, tienen que pagar de su plata para ser atendidos en una clínica. Esto es una muestra de que la informalidad también es provocada por el Estad debido al mal servicio que brinda. Esto pasa en muchos otros sectores.

— ¿Han recibido ayuda de alguna institución?

El gran respaldo viene de la ciudadanía. Asimismo, por parte del Estado la única institución que nos ha apoyado es la Policía Nacional, a quienes agradezco. Ellos están también indignados por el trato que vienen recibiendo de sus autoridades políticas, desde el gobierno de Martín Vizcarra. Hay mucha desmoralización en la institución policial.

— ¿Qué otras respuestas han logrado con Cívica?

Como lo hecho en Ica trascendió, nos llamaron de La Libertad, donde también hubo bloqueos el año pasado debido al paro agrario. Estimo que en una semana presentaremos la denuncia contra los vándalos. En este caso ha tomado más tiempo documentar las pruebas, ya que los actos vandálicos fueron muchos más graves que los de Ica. Incluso hubo muertos. Me dicen que se han logrado identifica a más de 50 personas.

También nos han pedido apoyo de Cusco, por los bloqueos constantes de vías, y de Piura, donde operan mafias de tráfico de tierras. Estoy muy complacido de la respuesta ciudadana.

