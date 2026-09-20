Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que ya fue detenido el presunto sicario que habría participado en el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido este sábado en Caraz.

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