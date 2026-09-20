El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que ya fue detenido el presunto sicario que habría participado en el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido este sábado en Caraz.

En declaraciones a RPP Noticias, Gálvez señaló que la investigación viene avanzando mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional y que ya se cuenta con elementos que permitirían vincular a los intervenidos con el crimen.

“Ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista, por lo menos de inmediato surge esa idea y también a otra persona que estaba transportando al sicario. Hasta el momento son tres detenidos y se está esclareciendo el caso” , declaró.

El titular del Ministerio Público sostuvo que todavía existen varias hipótesis sobre quiénes podrían haber ordenado el asesinato de Aponte, pero evitó revelar detalles para no afectar las diligencias.

“No se puede precisar aún, pero hay varias hipótesis de trabajo para identificar a los que ordenaron el asesinato. No se puede decir para no perjudicar en la investigación, pero ya se ha avanzado y tenemos más pistas para realizar otras capturas”, indicó.

Fiscalía informa sobre dos detenidos en flagrancia

En paralelo, el Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que, hasta el momento, existen dos detenidos en flagrancia, identificados como:

Luis Iván Obispo Díaz , de nacionalidad venezolana.

, de nacionalidad venezolana. Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) asumió competencia en la investigación por el ataque armado en agravio de Susy Aponte, ocurrido en Caraz, Áncash, y recalificó el delito a presunto sicariato.



✅ El fiscal provincial Raúl… pic.twitter.com/5N2Cn1GicR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 20, 2026

Según el comunicado, el fiscal provincial Raúl Godos Sedán, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, dirige las diligencias urgentes e inaplazables.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran la toma de declaraciones de las personas que resultaron heridas durante el ataque, el pedido de los registros de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes el 15 de septiembre y la realización de una pericia de absorción atómica.

También se dispuso la necropsia de ley al cuerpo de Susy Aponte.

La Policía había informado previamente sobre la captura de un ciudadano venezolano señalado como presunto autor del ataque. Tras la intervención, se incautó un arma de fuego.

El asesinato ocurrió aproximadamente a las 12:40 p. m. del sábado 19 de septiembre, en la avenida Ramón Castilla, en Caraz. Aponte, de 44 años, participaba en una actividad proselitista cuando fue atacada a balazos.