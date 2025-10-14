La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín logró la detención preliminar judicial de 19 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Piratas’, dedicada a sicariato, robo agravado con subsecuente muerte, narcotráfico y tráfico ilícito de armas.

Los delitos fueron cometidos en las provincias de Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache, en el departamento de San Martín, así como en Yurimaguas (Loreto), según informó el Ministerio Público.

Durante el operativo, la Fiscalía y la Policía incautaron más de 280 municiones de distintos calibres, presuntamente utilizadas por la organización criminal ‘Los Piratas’. (Foto: Difusión)

De acuerdo con la investigación fiscal, la organización estaría conformada por efectivos policiales activos y en retiro, además de civiles con antecedentes penales.

Su presunto cabecilla fue identificado como Carlos Gamarra, exintegrante de la Unidad de Operaciones Especiales, Escuadrón Verde y Grupo Terna de Tarapoto, quien habría utilizado su acceso a información de inteligencia para coordinar asaltos, ejecuciones y otras actividades ilícitas.

Entre los objetos decomisados se halló un fusil de largo alcance, además de otras armas de fuego empleadas en robos y ataques a mano armada. (Foto: Difusión)

Policías involucrados

Entre los detenidos figuran 12 policías: Robert Rengifo, Alex Ramírez, Carlos Príncipe, Jarby Bautista, Arnold Inga, Antony García, Genix Pizango, Stanlees Coronel, Roly Coral, Yahir Barreto, Segundo Vásquez y Will Ushiñahua.

Junto a ellos, también fueron intervenidos siete civiles identificados como Jarry Ramos, Tylza Vallejos, Jeninfer Pérez, Gilmer Panduro, Julián Sánchez, Lenin Cachay y William Ruiz.

Durante el operativo, se incautaron S/1845, seis armas de fuego, 18 celulares, 281 municiones y dos vehículos, además de material vinculado a la investigación.

Las autoridades incautaron pistolas, cargadores y proyectiles durante los allanamientos vinculados a la investigación fiscal. (Foto: Difusión)

La Fiscalía también allanó inmuebles y celdas en los penales de Tarapoto, Moyobamba, Bagua e Iquitos, donde se encuentran recluidos otros miembros de la red.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, destacó el operativo y reafirmó el compromiso del Ministerio Público de combatir las redes criminales que operan en complicidad con malos efectivos policiales.