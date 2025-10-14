Fiscalía desarticula red delictiva dirigida por exagente del Grupo Terna en Tarapoto. (Foto: Difusión)
Fiscalía desarticula red delictiva dirigida por exagente del Grupo Terna en Tarapoto. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de logró la detención preliminar judicial de 19 presuntos integrantes de la ‘Los Piratas’, dedicada a sicariato, robo agravado con subsecuente muerte, narcotráfico y tráfico ilícito de armas.

LEE: Presidente José Jerí jurará a su gabinete en las próximas horas | Tenemos Que Hablar

Los delitos fueron cometidos en las provincias de Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache, en el departamento de San Martín, así como en Yurimaguas (Loreto), según informó el .

Durante el operativo, la Fiscalía y la Policía incautaron más de 280 municiones de distintos calibres, presuntamente utilizadas por la organización criminal ‘Los Piratas’. (Foto: Difusión)
Durante el operativo, la Fiscalía y la Policía incautaron más de 280 municiones de distintos calibres, presuntamente utilizadas por la organización criminal ‘Los Piratas’. (Foto: Difusión)

De acuerdo con la investigación fiscal, la organización estaría conformada por efectivos policiales activos y en retiro, además de civiles con antecedentes penales.

Su presunto cabecilla fue identificado como Carlos Gamarra, exintegrante de la Unidad de Operaciones Especiales, Escuadrón Verde y Grupo Terna de Tarapoto, quien habría utilizado su acceso a información de inteligencia para coordinar asaltos, ejecuciones y otras actividades ilícitas.

Entre los objetos decomisados se halló un fusil de largo alcance, además de otras armas de fuego empleadas en robos y ataques a mano armada. (Foto: Difusión)
Entre los objetos decomisados se halló un fusil de largo alcance, además de otras armas de fuego empleadas en robos y ataques a mano armada. (Foto: Difusión)

Policías involucrados

Entre los detenidos figuran 12 policías: Robert Rengifo, Alex Ramírez, Carlos Príncipe, Jarby Bautista, Arnold Inga, Antony García, Genix Pizango, Stanlees Coronel, Roly Coral, Yahir Barreto, Segundo Vásquez y Will Ushiñahua.

Junto a ellos, también fueron intervenidos siete civiles identificados como Jarry Ramos, Tylza Vallejos, Jeninfer Pérez, Gilmer Panduro, Julián Sánchez, Lenin Cachay y William Ruiz.

Durante el operativo, se incautaron S/1845, seis armas de fuego, 18 celulares, 281 municiones y dos vehículos, además de material vinculado a la investigación.

Las autoridades incautaron pistolas, cargadores y proyectiles durante los allanamientos vinculados a la investigación fiscal. (Foto: Difusión)
Las autoridades incautaron pistolas, cargadores y proyectiles durante los allanamientos vinculados a la investigación fiscal. (Foto: Difusión)

La Fiscalía también allanó inmuebles y celdas en los penales de Tarapoto, Moyobamba, Bagua e Iquitos, donde se encuentran recluidos otros miembros de la red.

MÁS: Reniec: por cierre del Padrón Electoral se atenderá hasta las 11:59 de la noche en 33 oficinas del Perú

El fiscal superior , coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, destacó el operativo y reafirmó el compromiso del Ministerio Público de combatir las redes criminales que operan en complicidad con malos efectivos policiales.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC