Fiscalía investiga dos casos más de posibles víctimas de presunto tratante de personas

La fiscal Berenice Romero, de la Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas, dijo este viernes a El Comercio que hay más presuntas víctimas de Félix Steven Manrique, el hombre de 35 años de edad detenido el miércoles por la Policía Nacional por el presunto delito de trata de personas.

La fiscal indicó que el año pasado se abrió una carpeta fiscal inicial en agravio de Paola Juana Vega Passaro, de 42 años, y Maryori García Valverde, de 29, ambas de nacionalidad peruana. Luego, en enero de este año se acumuló a ella la carpeta fiscal en agravio de Patricia Aguilar, de 19 años y de nacionalidad española; pero que, además, habría dos mujeres más afectadas.

"Ellas (las dos presuntas nuevas víctimas) todavía no declaran, los que han presentado las denuncias son sus familiares y lo que obra en auto son apreciaciones, opiniones de los familiares", dijo Romero. En estos siete días otorgados por el juez para la investigación preliminar, se podrá tener un mayor acercamiento a los hechos. "Todavía no sé las versiones de las tres mujeres, de él ni de los menores", agregó.

Si bien al momento la fiscal Romero no cuenta con todas las precisiones de estos casos, comentó que los presuntos nuevos indicios se presentaron en años anteriores y corresponden a mujeres que viven en Lima.

Este viernes, se presentaron varios documentos, entre ellos capturas de una red social, que son materia de evaluación, dijo Romero. Sin embargo, esto deberá ser corroborado y evaluado.

Precisó que Félix Steven Manrique estará detenido hasta el 12 de julio y que entre el 11 y 12 estarían terminando las diligencias y tomando una determinación del caso. Respecto a un posible pedido de prisión preventiva en contra del detenido, dijo que esto "depende de los resultados de la investigación". "Si tengo indicios suficientes de causa probable puedo postular mi caso ante el Poder Judicial y puedo pedir prisión preventiva, pero eso no es seguro en este momento porque no tengo elementos de convicción suficientes", apuntó la fiscal Romero.

-El caso-



Para Ricardo Valdez, director ejecutivo de CHS Alternativo, este caso se encuentra "en una zona gris" porque no se trata de una intervención en un recinto de prostitución o una situación de explotación laboral en una fábrica. "Esto tiene que ver con un elemento más del tipo religioso, que es como originalmente empezó, aunque ya la investigación dirá si eso continúa así o no", dijo a este Diario.

"Si la investigación establece que hubo algún sistema de coacción, cualquiera que haya sido, no me refiero solamente a lo que puede ser la amenaza cruda, si se establece eso entonces el consentimiento original o durante el proceso de la explotación no tiene efecto", precisó Valdez. Recordó que desde el año 2014 se establece que el consentimiento pierde valor cuando se ha producido algún tipo de coacción en la persona.

Valdez comentó que si se encuentran conversaciones o correos que den indicios que la persona ha sido modelada psicológicamente bajo un concepto religioso, "se estarían contando con los indicios suficientes para argumentar, desde la fiscalía, que sí ha existido un elemento de coacción y de retención psicológica con la finalidad de sostener y mantener una condición de explotación", comentó el especialista. Esto sería un indicio razonable.

Por su parte, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, a cargo de la lucha contra el crimen organizado, añadió que es necesario ver si las mujeres fueron captadas mediante engaños. "Hay que encontrar todo lo que se pueda, hay que someter la pericia psicológica a las mujeres, hay que tomarle la declaración a ellas, a él (Félix Steven Manrique) en su defensa, a los menores que son víctimas, eso no está en discusión", comentó.

Para el fiscal Chávez Cotrina, el pedido de prisión preventiva en contra de Manrique debe ser solicitado.

