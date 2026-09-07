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Resumen

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Fredy López llega al máximo cargo de la institución tras desempeñarse como jefe del Estado Mayor General. Foto: Presidencia.
Fredy López llega al máximo cargo de la institución tras desempeñarse como jefe del Estado Mayor General. Foto: Presidencia.
Por Abby Ardiles

Luego de casi un año de gestión, el general PNP Óscar Arriola Delgado anunció, durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, su decisión de renunciar al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitar su pase al retiro. Su salida se produce tras una serie de cuestionamientos a su gestión y al desempeño de la institución en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que enfrenta el país.

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