Luego de casi un año de gestión, el general PNP Óscar Arriola Delgado anunció, durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, su decisión de renunciar al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitar su pase al retiro. Su salida se produce tras una serie de cuestionamientos a su gestión y al desempeño de la institución en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que enfrenta el país.

Durante su discurso, en el que aseguró “no arrepentirse de nada”, Arriola también anunció que será relevado por el teniente general PNP Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor General de la institución.

El general Óscar Arriola anunció que dejará el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú en los próximos días. Fredy López tomará su lugar. Foto: Presidencia.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la Policía Nacional con el teniente general Fredy López Mendoza. Decisión que obedece a la motivación antes dispuesta. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, señaló Arriola.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien acompañó a Arriola durante la conferencia junto al ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el todavía comandante general presentará su solicitud de pase al retiro. Asimismo, sostuvo que la decisión adoptada por el oficial responde a un gesto de compromiso con el país y remarcó el carácter institucional de la sucesión.

“Queremos informar que se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo correspondiente al general Arriola. Esta designación también atiende a una transferencia, repito, institucional”, resaltó Galarreta.

👮 Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la PNP. El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien señaló que la designación respeta la prelación institucional. pic.twitter.com/kVmBBJ9rWU — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 7, 2026

Poco después del anuncio, Fredy López Mendoza y Óscar Arriola participaron en una entrevista en Latina. El próximo comandante general reconoció que el país atraviesa un escenario complejo frente a la criminalidad, aunque aseguró que existe un trabajo conjunto y multisectorial entre la Policía y otras instituciones del Estado para enfrentarla.

“Yo lo que creo, en realidad, es que la Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento (a la población)”, afirmó López.

¿Quién es Fredy López Mendoza?

Fredy López Mendoza ingresó a las filas policiales en 1990 y, a lo largo de su carrera, ha ocupado cargos vinculados al orden público, la investigación criminal, la lucha contra la corrupción y la gestión institucional de la Policía Nacional.

En 2012 fue designado agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España. Siete años después, en 2019, asumió como jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo.

En 2021 fue nombrado jefe de la XV Macro Región Policial de Madre de Dios. Al año siguiente asumió la Dirección Contra la Corrupción (Dicocor) y posteriormente estuvo al frente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP.

Fredy López llega al máximo cargo de la institución tras desempeñarse como jefe del Estado Mayor General. Foto: Presidencia.

Entre 2023 y 2024 ocupó la jefatura de la Dirección de Aviación Policial. En 2024 ascendió al grado de teniente general y, un año después, asumió la Secretaría Ejecutiva de la PNP. En enero de 2026 fue designado jefe del Estado Mayor General, uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la institución y desde el cual ahora dará el salto a la Comandancia General.

En el ámbito académico, López Mendoza cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).