La probabilidad de la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días. (Foto: Andina)
La probabilidad de la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que 189 distritos de la selva peruana se encuentran en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa, debido a la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad previstas hasta el lunes 13 de julio, según el aviso del Senamhi por el sexto friaje en esta parte del Perú.

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