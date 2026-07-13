El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que 189 distritos de la selva peruana se encuentran en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa, debido a la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad previstas hasta el lunes 13 de julio, según el aviso del Senamhi por el sexto friaje en esta parte del Perú.

De acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), la región San Martín concentra el mayor número de distritos en nivel de riesgo muy alto, con 16 jurisdicciones. Le siguen Cajamarca (9), Ayacucho (7), Amazonas (6), Pasco (3), Puno (3), Cusco (1), Junín (1) y Loreto (1).

Además, según la agencia Andina, 142 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Huánuco y Ucayali, se encuentran en riesgo alto.

Departamentos con riesgo alto

Los departamentos con nivel de riesgo muy alto comprenden una población expuesta de 62.3131 habitantes; 186.823 viviendas; 461 establecimiento de salud y 2570 instituciones educativas.

Sexto friaje en la selva. Foto: Andina

Los departamentos con nivel de riesgo Alto comprenden una población expuesta de 848430 habitantes; 269561 viviendas; 707 establecimientos de salud y 2923 colegios.

Indeci exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas.