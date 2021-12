Conforme a los criterios de Saber más

*En colaboración con Ernesto Suárez, Manuel Calloquispe y Carlos Fernández.

Vacías y sin muchos comercios. Así lucen las zonas aledañas a los pasos fronterizos del Perú. Esta situación se vive desde el 16 de marzo del 2020, cuando el Gobierno dispuso el cierre de las fronteras debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Asimismo, la amenaza de la nueva variante Ómicron ha acabado por sepultar los anuncios de reapertura por algún tiempo más.

LEE TAMBIÉN | COVID-19: Gobierno mantendrá el cierre de las fronteras terrestres con todos los países vecinos para evitar propagación de contagios

Y es que luego de que el último lunes el Gobierno anunciara, a través del Decreto Supremo N° 174-2021-PCM, la reapertura de las fronteras terrestres con Ecuador y Chile (medida que regiría desde este 1 de diciembre), la tarde de ayer el ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que el Gobierno ha tomado la decisión “de no abrir por ahora las fronteras terrestres, como se tenía planeado”. Esto como parte de las medidas adoptadas para evitar más contagios de la nueva variante. Cabe precisar que el transporte de carga y mercancías sí está autorizado.

Esta situación vienen generando miles de pérdidas en varios sectores, como turismo, comercio, manufactura, entre otros. Lo cierto es que comerciantes y autoridades locales han reiterado su pedido al Ejecutivo para que reabra las fronteras y así pueda darse la tan ansiada reactivación económica en estos sitios.

Tacna: la región más afectada

Antes de pandemia, a Tacna ingresaban 12.000 turistas chilenos en un solo día. Esta cifra sobrepasaba los 25 mil en un fin de semana. El movimiento económico que se generaba bordeaba los 5 millones de soles diarios. La mayoría de visitantes llegaba en busca de servicios médicos, compras y gastronomía.

Martha Gómez, presidenta del centro comercial Solari Plaza, explica que al estar situados solo a 60 kilómetros de la ciudad chilena Arica, la mayoría de comerciantes tacneños dependen de la visita de los ciudadanos chilenos. Es la frontera terrestre más transitada del país.

Ella estima que las ventas en la galería, desde el inicio del cierre de frontera, disminuyeron en aproximadamente 80%. Asimismo, casi la mitad de los negocios en el centro comercial tuvieron que cerrar por la ausencia de clientes.

“Estamos viviendo una situación terrible, muchos comerciantes han tenido que despojarse de sus bienes para poder pagar los préstamos, y en algunos casos hemos sufrido también embargos de propiedades”, contó a El Comercio.

El anunció de las autoridades del ministerio de Salud de Chile de reabrir la frontera con el Perú, este 1 de diciembre, creó expectativas en los comerciantes tacneños.

Al respecto, las autoridades peruanas no se han pronunciado oficialmente sobre la medida en Chile y se desconoce si el Perú procederá a derogar las restricciones para el tránsito de personas entre ambos países, así como las medidas sanitarias que se impondrían para entrar y salir del territorio nacional por la frontera sur.

Este paso fronterizo ha sido históricamente el más transitado en el país. Antes de pandemia, a Tacna ingresaban 12.000 turistas chilenos en un solo día, la mayoría en busca de servicios médicos, compras y gastronomía. Es por eso que los comerciantes tacneños y autoridades locales piden al Ejecutivo la reapertura de su frontera y así poder concretar la reactivación económica en la región. (Foto: Jhon Surco)

Gómez lamentó la falta de acción por parte del Ejecutivo. “Me siento indignada porque no vemos el interés del Ejecutivo en ayudar a resolver nuestra situación”, sostuvo. Agregó que “las autoridades peruanas no han estado a la par con las autoridades de Chile, siento que no trabajan por Tacna, nos sentimos desprotegidos y abandonados en el sur”.

En tanto, a través de un comunicado, el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, solicitó a la Presidencia de Consejo de Ministros la derogatoria del Decreto Supremo 023-2021-PCM, el cual prorrogó el cierre temporal de las fronteras terrestres en el país.

Puno: muchos cruzan por río Desaguadero

Oficialmente, el paso por el Puente Internacional que une las localidades de Desaguadero de Perú y Bolivia, está cerrado desde marzo del 2020 debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. A pesar de ello, todos los días cientos de personas logran cruzar la frontera a través del río.

Se trata principalmente de comerciantes de ambos países, quienes utilizan botes para poder navegar el río Desaguadero y cruzar la frontera. Esta modalidad también es usada por turistas informales, sobre todo migrantes de nacionalidad venezolana, quienes llegan hasta este punto para salir de nuestro país hacia Bolivia.

El Puente Internacional en Puno une a la localidades de Desaguadero con su similar en el país altiplánico. Debido al cierre de la frontera, muchas personas, principalmente comerciantes, cruzan diariamente navegando en botes el río Desaguadero. (Foto: Cortesía)

El alcalde del distrito de Desaguadero, Isidro Mendoza Huallpa, indicó que a diario son unas 1.500 personas las que cruzan el río, sin embargo, calcula que la cifra se duplica los viernes, por ser el principal día de feria comercial en ambos lados del río.

“Hay clamor de la gente, especialmente comerciantes, para regularizar la reapertura del Puente Internacional y pase fronterizo. Muchos cruzan de manera informal”, afirmó la autoridad.

El cruce por río se realiza sin ningún tipo de control sanitario, tanto en Perú como en Bolivia. Tampoco existe control migratorio, situación aprovechada por ilegales.

Iñapari: la ciudad fronteriza en medio de la selva

La ciudad de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios, se ubica en la triple frontera entre Bolivia, Brasil y Perú. Junto a Asís, la ciudad fronteriza del lado brasileño, han compartido históricamente los mismos servicios de salud, educación y seguridad. Ambos sitios nunca han estado separados, pues permanecen unidos por un río y un puente.

El cierre de fronteras ha afectado no solo a estas ciudades, sino a la forma de vivir de sus residentes. “Son dos países, pero es una sola ciudad”, señala el alcalde de Tahumanu, Abraham Cardozo.

Explicó que quienes viven en esta zona fronteriza tienen viviendas en ambas ciudades, doble nacionalidad, pueden desayunar en Brasil y almorzar en Perú. Si un iñaparino sufre un accidente o una enfermedad grave, se atiende en Asís, porque ahí los centros de salud están mejor equipados. “En los años 80 era al revés, los ciudadanos brasileños se atendían en Iñapari, porque teníamos el mejor puesto de salud. Ahora esto ha cambiado”, dice Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios.

La posta medica de Iñapari, estaba diseñada para 14 familias, pero ahora su población es de 2.391 habitantes (según el último censo del 2017). “No tienen un médico acreditado, no tienen una enfermera. La plaza de enfermera es para una practicante de enfermería y un médico serumista. Con la pandemia el Perú ha sido el único país que ha cerrado la frontera a sus connacionales”, reclama Cardozo.

El Puente de Integración, en Madre de Dios, levantado sobre el río Acre, está ubicado en la frontera entre Brasil y Perú. Tiene 240 metros de largo y es parte de la carretera interoceánica peruano-brasileña. (Foto: Manuel Calloquispe)

El turismo de Brasil a Puerto Maldonado, rumbo a Machu Picchu (Cusco), se estaba incrementando antes de pandemia. “Los productos peruanos tienen precios estables y aceptación en el mercado brasileño. A ellos les conviene más comprar productos peruanos”, sostiene el gobernador Hidalgo.

“Existen agencias de viajes y operadores de turismo de Brasil que han preparado proyectos y paquetes hacia Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Lima, pero los están cancelando”, comenta Fred Inti Bocangel, presidente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios.

La Cámara de Comercio de Madre de Dios ha enviado cartas a diversas entidades competentes para la reapertura de la frontera de Iñapari con Brasil.

“Vamos a pedir la reapertura de las fronteras, porque es mejor tener un control de ingreso, que los ciudadanos que ingresan tengan sus dos vacunas y su prueba molecular, a que ingresen por el río de forma ilegal y sin saber en qué condiciones”, dijo Hidalgo.

Por otro lado, el gobernador anunció que la próxima semana viajará a la región Madre de Dios una comisión multisectorial del Ejecutivo para evaluar en el mismo terreno la apertura de las fronteras con Brasil y Bolivia. La comisión estará integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud y Comercio Exterior y Turismo.

Aumento de aforos en aeropuerto

El aforo y el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como de los terminales aéreos en las regiones, serán incrementados, anunció días atrás el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), tras una reunión con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, para coordinar acciones respecto a las medidas sanitarias para favorecer el turismo en el país.

“En una reunión entre los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y de Salud, Hernando Cevallos Flores, se acordó que el aeropuerto Jorge Chávez y de regiones contarán con más aforo y vuelos”, señaló el Mincetur en su cuenta de Twitter.

En esta reunión se acordó que tanto en el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima como en los aeropuertos regionales habrá una ampliación de los aforos y vuelos, y además se habilitará el turismo de cruceros en el Perú.

El Mincetur también adelantó que Tumbes y Tacna abrirán sus fronteras luego de la vacunación universal, sin especificar el plazo en que se daría esa disposición. “Todas las medidas se darán bajo un estricto protocolo de bioseguridad”, agregó.

Aumento de aforos en aeropuerto

El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, dijo a este Diario que “es básico la reapertura de las fronteras para ayudar al proceso de la reactivación económica”, sobre todo del sector turismo, el más golpeado y el que más tiempo demorará en recuperarse. “Su recuperación será lenta y progresiva”, aseguró.

Acosta explicó que históricamente los dos pasos fronterizos con mayor movimiento de personas han sido el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, y el Complejo Fronterizo de Aguas Verdes, en Tumbes.

“Normalmente los chilenos cruzaban a Tacna para tours gastronómicos o cuestiones de salud, y en el norte los ecuatorianos cruzaban en cantidad para acudir a las playas peruanas”, detalló.

Asimismo, dijo que tras el aumento de aforos en restaurantes y luego de que el ministro de Turismo anunciara un incremento de aforos en el aeropuerto, esperemos que se pronuncie en estos días respecto a la reapertura de fronteras.

“Nuestras fronteras vivían del turismo prácticamente, ahora parecerán pueblos fantasmas. Los hoteles tenían gran acogida, sobre todo los de playa. De darse la reapertura de las fronteras, estoy de acuerdo que exijan que las personas crucen vacunadas. Debemos aprender a vivir con el COVID-19, este virus puede disminuir pero no desaparecerá”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null

TE PUEDE INTERESAR