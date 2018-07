¿Qué funciones realizarán los miembros de mesa en las Elecciones 2018? | FOTOS

De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para las Elecciones 2018 se instalarán 80.940 mesas de sufragio. En cada una habrá un presidente, secretario y tercer miembro, así como tres miembros de mesa suplentes.

La función del presidente es asumir la representación de la mesa y la conducción de los actos principales. Asimismo, el secretario y el tercer miembro tienen la obligación de apoyar en las tareas durante la instalación, sufragio y escrutinio.

Además, en caso algún miembro de mesa titular no se presente antes de las 7:30 a.m., un suplente deberá tomar la función de este y asegurarse de la correcta instalación de la mesa para que se pueda dar inicio al sufragio a partir de las 8 a.m.

Vale precisar que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, a menos que quien haya salido elegido tenga un notorio o grave impedimento físico o mental, la necesidad de ausentarse del país, o ser mayor de 70 años de edad, informó la ONPE.

De darse uno de estos casos, el ciudadano deberá presentar una excusa al cargo, que puede ser tramitada hasta cinco días después de la publicación oficial de la relación de miembros de mesa.

