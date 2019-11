El ingeniero agroindustrial Julio Garay Barrios, talento de Beca 18 en la región Ayacucho y creador de las galletas contra la anemia Nutri Hierro, ahora llamadas Nutri H, ha sido seleccionado como uno de los cinco semifinalistas de la iniciativa Una idea para cambiar la Historia 2019, organizado por History Channel en Latinoamérica.

► Ayacucho: creador de galletas Nutri Hierro quiere combatir la anemia en Uchuraccay

Las galletas Nutri H, que se distribuyen en locales autorizados en todo el país y forman parte de los planes contra la anemia infantil en casi una decena de instituciones públicas, entre las que destacan municipalidades distritales y gobiernos regionales, pasaron a la semifinal gracias a su probada eficiencia para aumentar los niveles de hemoglobina en la sangre.

“En el distrito chalaco de Ventanilla, uno de los primeros que incluyó Nutri H en sus programas de salud para los escolares del distrito, el 78% de los niños participantes en el plan piloto aumentó hasta en 10 puntos sus niveles de hierro en la sangre”, explicó Garay, quien fue becado por el Estado peruano en el 2012 para estudiar en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Otras comunas en las que Nutri H registra resultados igual de positivos con sus planes pilotos son la de Puno, Huancané y Orurillo, en la región Puno; la de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa; la Municipalidad Provincial de La Merced y la comuna del distrito de San Agustín de Cajas, en Junín; el Gobierno Regional de Tacna; la comuna del distrito de Coyllurqui, en la región Apurímac; las de los distritos de Santillana y Chiara, en la región Ayacucho; y la del distrito de Santo Domingo de Olleros, en la región Lima. En cada caso, quienes consumieron las galletas evidenciaron aumentos en sus niveles de hemoglobina al cabo de 30 días.

“Gracias a las buenas referencias del público que ya consume Nutri H, así como a la difusión que hacen los medios de comunicación, estamos llegando cada vez a más personas, quienes luego nos agradecen por la fórmula. Conocer sobre estos casos no solo me llena de alegría y orgullo, también me motiva para seguir trabajando por mi país”, agrega el becario, quien exhortó al público a votar por Nutri H en este enlace hasta el próximo 24 de noviembre.

Desde el 2014, la iniciativa Una idea para cambiar la Historia ha recibido más de 30.000 ideas o proyectos procedentes de 15 países. De ellos, gracias a la votación del público, resultaron ganadoras 25 iniciativas, las cuales se repartieron más de US$700.000 en premios. Para su sexta edición contarán con el apoyo de la empresa Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA), de México, la cual enviará una o más ideas participantes a su centro de investigación y testeo en la Estación Espacial Internacional (EEI).

En el 2017, el peruano Max Hidalgo Quinto ganó el primer lugar gracias a su proyecto Yawa, una turbina eólica para la generación de agua potable, que comprime el vapor en el aire para condensarlo hasta su punto de rocío y obtener agua en su estado líquido. Esta iniciativa favorece en particular a las poblaciones rurales.

En el 2018, el peruano Hernán Asto ocupó el segundo lugar con Alinti o “Planta y sol” en quechua, un dispositivo híbrido colocado en una maceta de arcilla, dentro de la cual se habilitó una microcelda con microoorganismos que se alimentan de los residuos de la planta (benceno, amoníaco, formaldehído, xileno y dióxido de carbono). De esta manera se producen electrones libres, los cuales al pasar por los electrodos del conjunto generan electricidad. La maceta, además, está equipada por fuera con paneles solares. La combinación de estos dispositivos permite a cada maceta generar suficiente energía para reemplazar el alumbrado con velas, lámparas de kerosene y fogatas con leña en los hogares donde se encuentren.

De contar con el apoyo del público, las galletas Nutri H de Julio Garay podrían convertirse en la tercera idea peruana en destacar en esta importante iniciativa.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe