Gamer demuestra que no necesitas brazos para ser un experto

El canal de YouTube “60 Second Docs” recientemente presentó la historia del estadounidense Michael Olson, un popular ‘streamer’ que demuestra que su particular condición no le impide destacar en el mundo de los videojuegos competitivos.

Olson usa el alias ‘Handi’, que es un juego de palabras en inglés entre los vocablos ‘hand’ (mano) y ‘handy’ (útil), para demostrar que no ve su condición como un inconveniente para llevar a cabo sus rutinas frente al computador con otros jugadores expertos de “Counter Strike”, título táctico de disparos en primera persona.

“Tengo muchos inconvenientes por mis limitaciones físicas, pero no me siento un discapacitado. Incluso sin tener manos, compito con algunos de los mejores jugadores de ‘Counter Strike’ del mundo”, explica el ‘gamer’ en el clip de YouTube. Olson agrega que jugar frente a la computadora es un ejercicio corporal completo para él, debido a la naturaleza de los movimientos que debe realizar.

Michael cuenta con un canal en Twitch, la plataforma de streaming de videojuegos más importante del mundo, donde muestra y narra sus sesiones de juego. Pese a haber sido insultado varias veces, el hombre de 27 años prefiere quedarse con la gran cantidad de mensajes positivos que ha recibido de parte de quienes siguen su espacio en Internet.

“Lo que me hace continuar son las conexiones que hago con la gente. La idea de que yo pueda inspirar a alguien es asombrosa y Twitch me permite ser yo mismo, porque todos somos nerds”, señala Olson. “Twitch se siente como una familia”, añade.

